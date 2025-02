Neue iFlash-Serie: Kompakte Blitze für kreative Fotografen unterwegs

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich Ihnen die iFlash Modelle vorzustellen – den iM20, iM22, iM30 und iA32.

Ob spontane Schnappschüsse, professionelle Porträts oder kreative Inszenierungen – mit der iFlash-Serie von Godox sind Sie für jede Situation gewappnet. Diese innovativen Blitzgeräte kombinieren kompakte Bauweise, hohe Leistungsfähigkeit und benutzerfreundliche Funktionen. Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit der Modelle iM20, iM22, iM30 und iA32 überzeugen. Die Blitze sind mit allen gängigen Kameras mit Mittenkontakt-Blitzschuh kompatibel und bieten so maximale Flexibilität für Ihre Aufnahmen.

iM20 & iM22 – Snap, Shine, Anytime

Kompakt, leicht und ideal für unterwegs: Der iM20 und iM22 sind so konzipiert, dass sie immer an Ihrer Kamera bleiben können – perfekt für reisefreudige Fotografen. Mit einem Gewicht von nur 31 g (iM20) bzw. 34 g (iM22) sind beide Modelle ultraleicht, kaum spürbar und jederzeit einsatzbereit. Dank des integrierten Lithium-Akkus liefern sie bis zu 440 Full-Power-Blitze und lassen sich bequem per Type-C aufladen. Mit fünf einstellbaren Leistungsstufen passen sie sich jeder Lichtsituation an und sind mit einer Vielzahl von Kameras kompatibel – von DSLRs bis hin zu spiegellosen Modellen.

iM30 – Kompaktes Design, brillante Ausleuchtung

Der iM30 ist Ihr flexibler Begleiter für jede Fotosituation. Mit seinem kompakten Design und seiner leistungsstarken Performance passt er mühelos in jede Tasche und sorgt für natürliches Licht und beeindruckende Aufnahmen. Mit einem Gewicht von nur 78 g ist er äußerst handlich, während seine Leitzahl von 15 (ISO 100) helle und natürliche Bilder garantiert. Energieeffizient und praktisch liefert der iM30 bis zu 230 Blitze mit nur zwei AAA-Batterien. Sieben einstellbare Leistungsstufen von 1/64 bis 1/1 ermöglichen Ihnen volle kreative Freiheit.

iA32 – Perfektion in flachem Design

Der iA32 vereint automatische Funktionen mit manueller Kontrolle und bleibt dabei stets kompakt und tragbar. Sein flaches Design lässt ihn sicher an der Kamera bleiben, was ihn zum perfekten Begleiter für unterwegs macht. Der einstellbare Blitzwinkel (-7° bis 90°) ermöglicht kreative Bounce-Effekte, während die Leitzahl von 15 (ISO 100) für helle und natürliche Bilder sorgt. Mit Auto- und Manuell-Modus bietet der iA32 Flexibilität und Kontrolle gleichermaßen. Dank acht Leistungsstufen in 1/3-Schritten lässt sich das Licht präzise anpassen. Betrieben mit AA-Batterien liefert er bis zu 490 Blitze und überzeugt mit einer schnellen Recyclingzeit von nur 2,5 Sekunden.

Preis und Verfügbarkeit

Die Godox iFlash Modelle – iM20, iM22, iM30 und iA32, werden in Kürze bei unseren Godox Händlern in Deutschland verfügbar sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 32,99 € für den iM20 und iM22, 34,99 € für den iM30 und 57,99 € für den iA32.