Im Gespräch mit Ken Mainardis, Senior Vice President Editorial bei Getty Images, über das

Trendthema, aktuelle Technologien und die Bedeutung von KI für Berichterstatter.

Wie steht Getty Images eigentlich zur KI?

KI ist ein Thema, das die Fotobranche beschäftigt und spaltet. Die einen sehen die kreativen Möglichkeiten, die anderen – vor allem diejenigen, die sich mit Dokumentation und Fotoreportage beschäftigen – sehen die Gefahren. Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag im letzten Jahr durch den zunehmenden Einsatz von KI verändert?

Ich habe viel Zeit darauf verwendet, wie Getty Images mit Partnern aus der Branche zusammenarbeiten kann, um wichtige Themen wie den Schutz der redaktionellen Integrität und die Transparenz darüber, wie Modelle trainiert werden und wann Inhalte durch KI generiert wurden, anzugehen. So hat Getty Images im vergangenen Jahr gemeinsam mit anderen führenden globalen Nachrichten- und Verlagsorganisationen einen offenen Brief an politische Entscheidungsträger und Branchenführer weltweit unterzeichnet, in dem vorgeschlagene Prinzipien für ein reguliertes und verantwortungsvolles Wachstum generativer KI- Modelle dargelegt werden.

Wir unterstützen die Entwicklung generativer KI-Technologien, die verantwortungsvoll erstellt werden, die Urheber und ihre Rechte respektieren und die fortlaufende Erstellung durch die Einholung der Zustimmung der Rechteinhaber für das Training unterstützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Innovation nicht auf Kosten der Schöpfer oder einer funktionierenden Gesellschaft gehen muss, sondern dass es Wege gibt, die eine Koexistenz der beiden ermöglichen.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie bei Getty Images, um die Authentizität der Inhalte bei der Berichterstattung über Großereignisse sicherzustellen?

Zunächst und vor allem haben wir eine strenge redaktionelle Richtlinie, die den Einsatz von KI zur Manipulation oder Erstellung redaktioneller Bilder verbietet. Es ist absolut entscheidend, dass unsere Kunden und ihr Publikum den Bildern vertrauen können, die sie von uns erhalten. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir vertrauensvolle Beziehungen zu den Fotografen haben, die über Veranstaltungen berichten – sie sind entweder fest angestellte Fotografen oder Freiberufler, die wir gut kennen und mit denen wir oft zusammenarbeiten. Sie sind Fachleute, die ein tiefes Verständnis für den Sport haben, über den sie berichten, und innovative und kreative Techniken anwenden, um Bilder zu schaffen, die die Menschen noch nie zuvor gesehen haben. Und schließlich investieren wir in ein Redaktionsteam, das über umfassendes Fachwissen verfügt, um Bildmaterial zu prüfen und manipulierte Inhalte zu erkennen. Die Integrität dieser Inhalte ist in einer Welt, in der sich gefälschte Inhalte ausbreiten können, noch wichtiger.

Gab es bei den Olympischen Spielen in Paris Momente, in denen KI eine Rolle spielte?

Im Rahmen seiner redaktionellen Berichterstattung hat Getty Images keine olympischen Inhalte erstellt, bei denen KI eine Rolle spielte. KI spielt natürlich in diversen Bereichen eine Rolle, wie in der olympischen KI-Agenda dargelegt, zum Beispiel bei der Optimierung von Abläufen mit Fokus auf Nachhaltigkeit oder des Fan-Engagements.

Sie setzen sich für den verantwortungsvollen Einsatz von KI ein. In welchem Umfang erlauben Sie KI? Und was ist für Sie bereits KI?

Als Unternehmen nutzen wir maschinelles Lernen, um das Merchandising von Inhalten über die Suche zu unterstützen. Im Einklang mit unserer Verpflichtung, keine KI-Generierung oder -Veränderung in der redaktionellen Berichterstattung zuzulassen, erlauben wir jedoch keine Redaktionswerkzeuge, die von KI angetrieben werden, selbst wenn sie Aufgaben übernehmen, die zuvor ohne KI ausgeführt wurden. In Bezug auf generative KI unterscheiden wir ganz klar, wo wir sie anbieten und einsetzen. Ein Kunde kann nur dann mit KI-generierten Bildern interagieren, wenn er unser Tool verwendet, das in Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt und ausschließlich mit unserer Kreativbibliothek trainiert wurde – was bedeutet, dass keine redaktionellen Bilder im Trainingssatz enthalten waren. Das Tool ist daher nicht in der Lage, Bilder zu generieren, die marken- rechtlich geschützte Eigenschaften oder persönliche Konterfeis aufweisen – mit anderen Worten: Es weiß nicht, wer Taylor Swift ist oder wie ein Nike-Logo aussieht.

Zweitens bieten wir keine KI-generierten Bilder in unserer kreativen Bildbibliothek an, um unsere Kunden vor dem Risiko zu schützen, ein KI-generiertes Bild fälschlicherweise für ein „echtes“, von Menschenhand aufgenommenes redaktionelles Bild zu halten, wie es bei unseren Konkurrenten geschehen ist.

Inwieweit unterstützen Sie neue Innovationen in der Kamerabranche – wie zum Beispiel die Content Credentials bei der Leica M11P? Andere Hersteller haben bereits mit ähnlichen Funktionen nachgezogen oder arbeiten daran.

Wir bei Getty Images sind der Meinung, dass der Output von generativen KI-Tools und -Diensten klar, konsistent und dauerhaft als solcher gekennzeichnet werden sollte. Die aktuellen Protokolle weisen weiterhin Lücken auf, die ausgenutzt werden können, einschließlich derer, die von Kameraherstellern angeboten werden, weshalb wir sie in ihrer aktuellen Form noch nicht übernommen haben. Wir freuen uns jedoch auf die Zusammenarbeit mit Branchenverbänden, die sich für die Beseitigung dieser Lücken einsetzen, einschließlich der Kamerahersteller, damit wir in Zukunft wirksame Standards einführen können.

Werden solche Funktionen in Zukunft ein Muss für Berichterstatter sein?

Die Priorität liegt darin, dass der Output von generativen KI-Tools und -Diensten klar, konsistent und dauerhaft als solcher gekennzeichnet wird. Wir werden auch weiterhin mit Regierungsbehörden, führenden Unternehmen im Bereich Inhalte und generative KI sowie mit Brancheninitiativen wie der C2PA zusammenarbeiten, um eine standardisierte und dauerhafte Lösung für die Kennzeichnung von Bildmaterial zu finden, das mit KI generiert oder modifiziert wurde. Und zu diesem Zeitpunkt wird es möglicherweise Anwendungen geben, bei denen die Medien diese Lösungen in der realen Nachrichtenberichterstattung einsetzen wollen. Auch wenn es wichtig ist, neue Technologien und die Möglichkeiten, die sie bieten, zu nutzen, bleiben die Grundlagen für die Aufnahme eines aufsehenerregenden Bildes bei einem Großereignis wie den Olympischen Spielen oder den Paralympics dieselben: Man muss sich in der Sportart auskennen und die Athleten kennen, um zu wissen, wo man ein beeindruckendes Bild machen kann; man muss in der Lage sein, ein Bild aufzunehmen, das einen Moment des Sportereignisses definiert; das Bild muss eine neue und einzigartige Perspektive auf ein Ereignis oder eine Persönlichkeit zeigen, die wir kennen und lieben, und schließlich muss man mit dem Bild eine klare Geschichte erzählen. Wenn Sie einen erfahrenen Sportfotografen haben, der sein Thema gut kennt, haben seine Bilder immer das Potenzial, Ihnen eine Geschichte zu erzählen, die beim Medienpublikum und bei Marken Anklang findet. Eine neue Technologie in den Händen eines weniger erfahrenen Fotografen wird einfach nicht das gleiche Ergebnis liefern.

Über den Interviewpartner Ken Mainardis

Als Senior Vice President, Editorial, beaufsichtigt Ken Mainardis alle Inhaltsabteilungen von Getty Images im gesamten redaktionellen Spektrum. Mainardis begann seine Karriere 1995 als Redakteur für die Nachrichtenagentur Reuters in deren Londoner Büro, bevor er im Jahr 2000 die Rolle des Global Sports Editor für Reuters Pictures übernahm. 2004 kam er zu Getty Images und ist mittlerweile Senior Vice President of Content. Er ist zudem Vorstandsmitglied der News Media Coalition, einer gemeinnützigen Handelsorganisation, die den Zugang der Nachrichtenmedien zu Ereignissen von öffentlichem Interesse schützt. Die Qualität, Tiefe und Breite der Berichterstattung von Getty Images mit jährlich 160.000 redaktionellen Ereignissen fällt in seinen Zuständigkeitsbereich.