Neuer Kurator für die FOTOTAGEkompakt in Pirmasens

Kai Rogler verantwortet künftig die Konzeption und Organisation der erfolgreichen Veranstaltungsreihe rund um hochwertige Fotokunst aus unterschiedlichen Themenfeldern

Gute Nachrichten für die FOTOTAGEkompakt: Die Stadt Pirmasens hat mit Kai Rogler einen neuen Kurator für das Event gewonnen, das stets namhafte Fotokünstler und Interessierte aus ganz Deutschland in die Südwestpfalz lockt. Branchenweit hat sich der aus dem oberfränkischen Forchheim stammende Profi-Fotograf sowohl durch Ausstellungen als auch als künstlerischer Leiter des von ihm ins Leben gerufenen Festivals „Fotopark Forchheim“ einen Namen gemacht. Erstmals zeichnet er bereits für die in achter Auflage vom 21. bis 30. November 2025 primär im Kulturzentrum Forum ALTE POST stattfindende Veranstaltung verantwortlich.

Das bisherige erfolgreiche Konzept der FOTOTAGEkompakt bleibt bestehen, wird jedoch von Kai Rogler weiterentwickelt. So soll es unter anderem hinsichtlich der Bildauswahl einen über den bisherigen Schwerpunkt Natur- und Landschaftsfotografie hinausgehenden größeren Mix geben, etwa mit Model- oder Architekturfotografie. Kai Rogler plant zudem eine engere Kooperation mit regionalen Fotografen und Fotogruppen. Ziel ist es, mit der Fotoausstellung und dem begleitenden Programm mit hochkarätig besetzten Vorträgen sowie Workshops alle Altersstrukturen anzusprechen und für das Thema Fotografie zu begeistern. Für die Vorträge kann der neue Kurator dabei auf ein großes Netzwerk an bekannten Vertretern der deutschen und internationalen Fotoszene zurückgreifen. Zugleich möchte er hierfür aber auch die regionale Fotoszene stärker mit ins Boot nehmen.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, dem erfolgreich etablieren Konzept der Pirmasenser Fototage jetzt dank meiner persönlichen Erfahrungen in der Ausrichtung und Organisation von Fotoausstellungen und -events kuratorisch eine neue, eigene Note geben zu können. Über die reine Ausgestaltung hinaus ist es hierbei für mich besonders wichtig, dass sich bei der Veranstaltung alle wohlfühlen – die Besucher genauso wie die Aussteller und Vortragsredner und natürlich auch die Stadt Pirmasens als Veranstalter und tatkräftiger Unterstützer“, erklärt Kai Rogler zu seiner Verpflichtung.

„Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, für die Pirmasenser Fototage einen überaus qualifizierten Kurator zu finden. Insbesondere hat Kai Rogler mit dem Fotopark Forchheim ein ganz ähnliches Projekt auf die Beine gestellt, das bewusst auch diejenigen Menschen anspricht, die sich normalerweise vielleicht nicht Fotokunst in einem Museum ansehen – so wie es auch unser Wunsch ist, ein möglichst breites Publikum dafür zu begeistern. Von daher sind wir gespannt auf die kommenden Monate und wie sich das Projekt FOTOTAGEkompakt 2025 unter neuer Führung entwickeln wird“, kommentiert Rolf Schlicher, Leiter Stadtmarketing Pirmasens.

„Weit über die Grenzen der Stadt hinaus sind die Pirmasenser Fototage seit ihrer Premiere im Jahr 2008 zu einem wahren Eldorado für Freunde herausragender Fotokunst aus Nah und Fern geworden und zu einem wichtigen Baustein im breitgefächerten Kulturprogramm von Pirmasens. Daher freuen wir uns sehr, dass diese Erfolgsgeschichte nun fortgeführt werden kann, und sind sicher, dass auch die neuen FOTOTAGEkompakt ein Gewinn für jeden einzelnen Besucher sein werden“, ergänzt Denis Clauer, als Beigeordneter der Stadt Pirmasens zugleich Kulturdezernent.

► https://pirmasenser-fototage.de

Profil Kai Rogler

Kai Roglers fotografischer Werdegang beginnt Anfang der 1990er Jahre als Autodidakt in der Reise- und Landschaftsfotografie; später wurden seine „Epic Nudes“ – Aktaufnahmen in Kombination mit imposanten Naturkulissen – zu seinem Markenzeichen. Heute konzentriert er sich ausschließlich auf die Bereiche Akt und Reisefotografie. 2017 initiierte Kai Rogler die Gründung des FotoForumForchheim (FoFoFo) als einem gemeinnützigen Verein zur Förderung der künstlerischen Fotografie und fungiert seither als dessen Vorsitzender. Seit 2018 ist er Mitglied des internationalen Fotografenteams um „Atlas of Humanity“, eine Organisation zur künstlerischen Dokumentation der Ethnien dieser Welt. Außerdem ist er künstlerischer Leiter des „Fotopark Forchheim“ und als Fototrainer tätig. Seine Arbeiten sind in Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen.