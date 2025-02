Professionelle Video-Funktionen

Bei den möglichen Videoauflösungen gibt es im Vergleich zum Vorgängermodell keine Änderungen. So filmt die Alpha 1 II weiterhin in 8K/30p mit Oversampling aus einer 8,6K-Aufnahme sowie in 4K mit 60p. Zeitlupenaufnahmen in 4K können mit 120 Bildern pro Sekunde und einem leichten Crop-Faktor von 1,1 aufgenommen werden. In Full HD sind noch stärkere Zeitlupen mit 240 Bildern pro Sekunde möglich. Zu den Neuerungen im Video-Ausstattungspaket gehören der Import von bis zu 16 benutzerdefinierten LUTs für individuelle Bild-Looks direkt bei der Aufnahme, eine verbesserte Video-Bildstabilisierung mit effektiverer elektronischer Stabilisierung und ein neuer KI-basierter „Framing-Stabilisator“, der das Motiv während der Bewegung automatisch an der gleichen Position im Bildausschnitt hält. Darüber hinaus ist die verbesserte AF-Objekterkennung, die nun u.a. auch Vögel und Fahrzeuge umfasst, auch im Videomodus verfügbar.