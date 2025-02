Die Imaging-Welt bleibt in Bewegung: Kompaktkameras erleben ein Revival, angetrieben durch Social-Media-Trends und die Generation Z. Hersteller reagieren mit neuen Modellen, während auch der Gebrauchtmarkt boomt. Gleichzeitig präsentiert Oppo das dünnste faltbare Smartphone der Welt, ausgestattet mit Kameratechnik von Hasselblad. Auch der südostasiatische Smartphone-Markt wächst kräftig, während sich das digitale Marketing verändert: Content-Plattformen gewinnen an Bedeutung, während Gutschein- und Kundenbindungsprogramme an Einfluss verlieren. Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik, fasst die wichtigsten News der Woche in den Imaging Business News KW08/25 zusammen.

Imaging Business News KW08/25

Die Nachfrage nach Kompaktkameras steigt:

Aber wo kommt der Kompaktkamera-Boom her? Auslöser war die TikTok-Manie um die Fujifilm X100V und X100VI, die mit den nostalgischen Wünschen der Generation Z auf Digitalkameras aus den 2000er Jahren zusammenfiel. Kompaktkameras sind für das Jahr 2025 das, was Sofortbildkameras für das Jahr 2020 waren: die angesagtesten Produkte für den Mainstream-Markt. Klar, dass die Hersteller in diesem Segment in den kommenden Monaten neue Angebote planen. Aber auch die Nachfrage nach Kompakten auf dem Gebrauchtgerätemarkt hat mächtig angezogen. Das Phänomen zeigt: Medienpower plus überzeugende Features aktivieren den Markt.

Mehr hierzu auf Digitalcameraworld (Englisch).

Oppo bestätigt die Markteinführung des dünnsten faltbaren Telefons der Welt

Die Nachricht wäre nur mäßig interessant, wenn das neue Oppo Find N5 (so heißt das dünne Ding) nicht mit Hasselblad-Kameratechnik ausgestattet wäre. Das Kameramodul besteht aus einem Dreifach-Kamera-Setup. Das Hasselblad-Logo in der Mitte zeigt, dass Oppo seine Partnerschaft mit dem chinesisch-schwedischen Kamerahersteller fortsetzen wird. Weitere Details stehen hier:

Mehr hierzu auf Digitalcameraworld (Englisch).

Südostasiens Smartphone-Markt verzeichnet 11 Prozent Wachstum im Jahr 2024

Das sind 96,7 Millionen Stück, so die neueste Studie von Canalys. Die Marke Oppo führt den Markt zum ersten Mal an und eroberte mit 16,9 Millionen Verkäufen einen Marktanteil von 18 Prozent. Samsung folgt dicht dahinter auf dem zweiten Platz mit 16,6 Millionen Einheiten und einem Marktanteil von 17 Prozent. Transsion und Xiaomi belegten gemeinsam den dritten Platz mit einem Marktanteil von jeweils 16 Prozent, während Vivo die Top 5 mit einem Anteil von 13 Prozent abrundete. „Der südostasiatische Smartphone-Markt erholte sich 2024 stark und übertraf das weltweite Wachstum von 7 Prozent. Aber im Gegensatz zu den globalen Trends ist der Durchschnittspreis in Südostasien aufgrund der zunehmenden Preissensibilität in der Region gesunken“, so Canalys-Analyst Le Xuan Chiew.

Mehr Informationen hierzu auf eetasia.com (Englisch)

Content-Plattformen legen zu, Gutscheine und Kundenbindungsprogramme verlieren deutlich

Content-Advertising wie Blogs, Themenseiten oder große redaktionelle Websites sind im Kommen. Das sind die Kernergebnisse des aktuellen Berichts der Performance-Marketing-Plattform MRGE. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von Gutscheinseiten weiter ab, die auch bei der Google-Sichtbarkeit für stark nachlassen. Ebenfalls scheint die Bedeutung von Kundenbindungsprogrammen abzunehmen. Eine Ursache für diese Entwicklung könnte bei Künstlicher Intelligenz liegen, die dabei hilft, immer bessere, personalisierte Inhalte mit reduziertem Aufwand zu erzeugen. Auf der anderen Seite sorgt die KI dank ihrer Analysefähigkeiten dafür, dass die Werbung auch dort geschaltet wird, wo sie am meisten bewirkt.

Mehr Informationen hierzu beim e-commerce-magazin.