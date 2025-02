Donn Delson nimmt spektakuläre Bilder aus der Vogelperspektive auf – mit der Kamera aus einem Hubschrauber heraus. Im Interview haben wir mit Donn Delson über seine Arbeit und fotografische Inspiration gesprochen.

Als Fotografen sind wir immer auf der Suche nach neuen Perspektiven auf bekannte Themen. Der amerikanische Fotograf Donn Delson ist dafür bekannt, dass er den Betrachtern einen einzigartigen Blickwinkel bietet. Zu seinem typischen Arbeitstag gehört es, sich in einen Hubschrauber zu setzen und in etwa drei Kilometer Höhe die Welt aus der Vogelperspektive einzufangen. Da es keine Türen gibt, kann er sich hinauslehnen und Szenen, die ihn inspirieren, ohne optische Verzerrungen, Spiegelungen und eingeschränkte Perspektiven von oben aufnehmen. Er gibt offen zu, dass jeder Hubschrauberflug noch immer eine aufregende Erfahrung für ihn ist. Im Interview sprechen wir mit ihm über seinen fotografischen Ansatz, wie er nach symmetrischen Mustern und Strukturen sucht, die ein tiefes Gefühl von Gleichgewicht, Harmonie und Frieden hervorrufen.

Interview mit Donn Delson

Hallo Donn Delson, wann haben Sie gemerkt, dass die Luftbildfotografie Ihr Ding ist?

Ich fotografiere, seit ich zehn Jahre alt bin und in der Grundschule mit meiner ersten Brownie-Kamera angefangen habe. In der Highschool habe ich dann Sportfotos für die Fußball- und Basketballmannschaften gemacht. Später, als ich heiratete, konzentrierte ich mich auf meine Familie und den Aufbau unserer Unternehmen. Die einzigen Fotos, die ich in dieser Zeit machte, waren die von der Familie, von besonderen Anlässen und von Urlaubsreisen. Nach 51 Jahren, als ich mein letztes Unternehmen verkaufte und in den Ruhestand ging, konnte ich endlich meiner Leidenschaft für kreative Fotografie nachgehen.

Als meine Frau und ich 2015 nach Neuseeland reisten, machten wir einen Hubschrauberflug, um einen Gletscher zu sehen. An einem Punkt des Flugs über den Remarkable Mountains auf der Südinsel bot mir der Pilot an, die Tür zu öffnen und direkt hinaus zu fotografieren. Das eröffnete mir buchstäblich eine ganz neue Welt der Möglichkeiten, und sobald ich nach Los Angeles zurückkehrte, begann ich mit der Recherche nach „doors off“-Hubschrauber-Charterflügen. Seitdem konzentriere ich mich in erster Linie auf die Herstellung von großformatigen Kunstwerken aus der Luft in limitierter Auflage und habe das Glück, dass meine Arbeiten international ausgestellt und gesammelt werden.

Sie haben erwähnt, dass das Fotografieren aus einem Hubschrauber in 2.000 Meter Höhe für Sie einen romantischen Reiz hat. Können Sie uns erklären, was diese Erfahrung so besonders macht?

Meine durchschnittliche Flughöhe liegt zwar bei 600 bis 900 Metern, aber ich bin auch schon in Höhen von mehr als 3.500 Metern über Orten wie den Bahamas, dem Ätna in Sizilien und dem Mauna Loa auf Hawaii geflogen. Ich glaube, meine Vorliebe für die Luftbildfotografie entstand, als ich in der Highschool ein Buch von T.H. White mit dem Titel „The Once and Future King“ las. Es ist die Geschichte des Leibeigenen Wart, der das Schwert aus dem Stein zog und König Artus genannt wurde.

Merlin, der Zauberer, war dafür verantwortlich, Artus über die Wege der Welt zu unterrichten, damit er ein weiser und gütiger Herrscher sein würde. Er verwandelte Artus in verschiedene Kreaturen, damit er die Welt aus verschiedenen Perspektiven erleben konnte. Eines dieser Geschöpfe war eine Gans, die es ihm ermöglichte, über die Welt zu fliegen, ohne von Menschenhand geschaffene oder natürliche Hindernisse wie Zäune, Grenzen, Berge, Flüsse oder Meere. Ich war beeindruckt von der Schönheit dieses Anblicks, als ihm bewusst wurde, dass die Welt, über die er flog, wirklich eine einzige Erde war. Dieses romantische Gefühl des Einsseins hat mich beeindruckt. Ich konnte nicht ahnen, dass ich fast 60 Jahre später eine ähnliche Perspektive aus einem Hubschrauber erleben und das Glück haben würde, dies mit anderen teilen zu können.

Mich fasziniert auch das Konzept von Schein und Sein. Mit 75 Jahren weiß ich viel mehr zu schätzen, wie die eigene Perspektive alles verändern kann. Von oben sehen die Dinge auf dem Boden oft ganz anders aus als in der Realität. Ich gebe vielen Stücken skurrile Titel für das, was sie zu sein scheinen.

Sie sagen, dass Sie ungefähr 300 Stunden in der Luft verbracht haben. Gibt es einen bestimmten Hubschrauberflug, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Es gab viele unvergessliche Flüge. Die meisten meiner Bilder sind mit Geschichten verbunden, die sich aus zufälligen, ungeplanten Beobachtungen ergeben. Ein Beispiel hierfür ist, als ich über das Zentrum von Amsterdam flog und aus etwa 900 Meter Höhe einen Bereich sah, in dem buchstäblich Hunderte von Fahrrädern in horizontalen Reihen geparkt waren. Als ich mich darauf vorbereitete, direkt auf die Fahrräder zu schießen, bemerkte ich eine Frau, die mit ihrem Fahrrad an einer der Reihen entlangfuhr, und machte mich schnell daran, das Bild aufzunehmen. Erst als ich zu Hause in meinem Studio war und das Bild auf meinem Computer vergrößern konnte, bemerkte ich das schöne Detail, dass sie auf ihr Handy schaute, während sie mit dem Fahrrad fuhr. Zu meiner Überraschung und Freude schienen alle Fahrräder ein ähnlich aussehendes rotes Schloss zu haben, um sie an der Struktur des Fahrradparks zu befestigen. Da ich weiß, dass Amsterdam für sein Rotlichtviertel berühmt ist, kam mir für dieses Bild der Titel „Red Lock District“ in den Sinn.

Im Jahr 2018 war ich in Japan, um die Kirschblüte über den Bergen östlich von Kyoto zu fotografieren. Wir kehrten nach einem erfolgreichen Flug zur Hubschrauberbasis zurück, als ich mich umdrehte, um auf der gegenüberliegenden Seite hinauszuschauen, und in der Ferne einen kleinen rechteckigen lilafarbenen Fleck entdeckte. Wir flogen darüber hinweg und entdeckten die wunderschön gepflegten, strategisch angelegten Reihen von blühenden lila, rosa und weißen Kirschbäumen in verschiedenen Wachstumsstadien. Das Bild unten konnte nur die Perlenreihen eines Abakus darstellen; daher der Name „Abakus.“

Was gilt es bei den Kameraeinstellungen bei der Fotografie aus dem Hubschrauber zu beachten?

Abgesehen von der grundsätzlichen Frage der Bilddateikapazität (je größer, desto besser für Vergrößerungen) gibt es viele Herausforderungen bei der Aufnahme erfolgreicher Bilder aus einem Hubschrauber, damit sie mit perfekter Klarheit auf große Formate vergrößert werden können. Das Wetter, einschließlich Wind, Regen, Sonne und Nebel, kann Ihre Aufnahmen beeinträchtigen. Entscheidungen über den richtigen Winkel im Verhältnis zum Licht, die beste Flughöhe und den Standort des Zielbilds sind von entscheidender Bedeutung. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, die Kamera in einem Hubschrauber ohne vibrierende Türen und bei stürmischem Wind ruhig zu halten. Wenn die Lichtverhältnisse es zulassen, entschärfe ich die Bedenken wegen der Vibrationen, indem ich mit kurzen Verschlusszeiten (in der Regel 1/1.600 Sekunde) im Serienbildmodus fotografiere, was die Chancen erhöht, wenigstens ein paar perfekte Bilder einzufangen, die ich dann auf ein großes Format vergrößern kann. Ich fotografiere fast immer im manuellen Modus, da ich gerne die volle Entscheidungsfreiheit über meine Einstellungen habe. Es ist ein ständiger Balanceakt, aber wenn man diese Herausforderungen meistert, sind die gelungenen Aufnahmen umso lohnender.

Sie haben erwähnt, dass London eine der Städte ist, die Sie am liebsten fotografieren. Was macht London unter all den Orten für Sie so besonders?

London ist in vielerlei Hinsicht eine meiner Lieblingsstädte. Sie bietet eine eklektische Mischung aus historischer und moderner Architektur, und das Nebeneinander von Stadt und Natur ist aus jeder Perspektive ein visuelles Vergnügen. Von oben betrachtet eröffnet sich eine völlig neue Welt der Symmetrie, Muster, Strukturen und Farben.

Können Sie von einem besonderen Moment über London erzählen?

Ein besonders denkwürdiger Moment auf meiner letzten Reise nach London war das Überfliegen des Britischen Museums. Als die Sonne das spektakuläre blaugrüne Glas der Kuppel beleuchtete, war das Zusammenspiel von Licht und Struktur atemberaubend und sorgte für eine unvergessliche Aufnahme und ein besonderes Bild, das ich „The Crown Jewel“ nannte. Auch hier war das Timing ein Glücksfall – bei jedem anderen Wetter an diesem Tag, bei fehlendem Sonnenschein oder einem anderen Sonnenwinkel hätte ich nicht die Gelegenheit gehabt, die Schönheit dieses Bilds zu genießen.

Sie zeigen Ihre Bilder in Ausstellungen oft auf großen Drucken von 2×3 Metern. Warum gerade diese Größe?

Mir ist klar, dass nicht jeder die Möglichkeit oder Lust hat, in einem Hubschrauber zu fliegen, insbesondere in einem ohne Tür. Um die Betrachter an meiner Luftperspektive teilhaben zu lassen, produziere ich meine Kunstwerke in limitierter Auflage in Größen bis zu 3,7×5,5 Meter. Die Kunstwerke werden unter klarem Acrylglas montiert, ohne Rahmen, die das Bild sonst einkapseln würden. So kann der Betrachter visuell in das Bild eintauchen und die Aufregung und Schönheit der Welt unter ihm erleben, während er mit beiden Füßen fest auf dem Boden bleibt.

Wie komponieren Sie Ihre Werke?

Ich habe mich von den Werken einiger der größten abstrakten Künstler inspirieren lassen wie Piet Mondrian, Paul Klee, Mark Rothko und Anni Albers. Ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, dass Symmetrie in Mustern, Texturen, Farben und Fließverhalten beim Betrachter verschiedene Emotionen hervorrufen kann. Bilder, die horizontale Linien oder Reihen enthalten, rufen in mir ein natürliches Gefühl von Ordnung und Ruhe hervor. Ein Großteil der Kunstwerke in meinen Kollektionen Points of View und Flight Patterns spiegelt diese Symmetrie wider; meine Kunst strebt immer nach einem Gefühl der Ausgewogenheit.

Vor einigen Jahren zeigte die Tate Modern eine Ausstellung zu Ehren der Werke von Anni Albers, einer außergewöhnlichen Künstlerin aus dem vorigen Jahrhundert, die der Bauhaus-Schule angehörte und zu einer der größten abstrakten Künstlerinnen im Bereich Weben und Textilien wurde. Albers sagte: „Sie wissen, wie große Kunst auf Sie wirken kann, weil Sie anders atmen.“ Das habe ich mir als Leitmotiv für meine Arbeit zu eigen gemacht. Wenn ich da oben im Hubschrauber sitze und auf die Welt unter mir schaue, und etwas lässt mich den Atem anhalten oder sogar vergessen zu atmen, dann ist das ein Bild, das ich teilen möchte.

Was ist als Nächstes geplant?

Im Januar 2025 werde ich eine weitere Einzelausstellung in einer meiner Galerien in den USA, Axiom Contemporary in Phoenix, machen. Diese Ausstellung wird großformatigen, farbenfrohen abstrakten Schiffscontainern gewidmet sein, die in verschiedenen Häfen weltweit aufgestellt wurden. Es ist ein spannendes Projekt, das mir bereits einige überraschende neue Ansätze für meine Kunst geliefert hat.

Über den Fotografen:

Donn Delson war fast sein ganzes Berufsleben lang Unternehmer. Im Jahr 2011 verlagerte er seinen Schwerpunkt auf die Erstellung großformatiger Luftbilder, die die Muster, Symmetrie und Formen der Welt unter uns veranschaulichen und aus einer Höhe von bis zu drei Kilometern bei Flügen mit „offenen Türen“ in Hubschraubern aufgenommen wurden. Seine Kunstwerke in limitierter Auflage waren bereits auf wichtigen internationalen Kunstausstellungen und Messen zu sehen.

Instagram: @donndelson

Webseite: https://donndelson.com/

Sein Profi-Equipment:

„Aktuell nutze ich die Fujifilm GFX 100 und die Nikon D850 mit verschiedenen Zoomobjektiven und Festbrennweiten. Die enorme Dateigröße der GFX (102 MP) und die Fähigkeit der D850, Aufnahmen bei wenig Licht zu machen, machen sie zu einer perfekten Kombination“, sagt Delson.