Mit der MX Creative Console von Logitech lassen sich Arbeitsabläufe wie bei der Bild- und Videobearbeitung beschleunigen. Zum Start braucht man allerdings viel Geduld!

Die Logitech MX Creative Console besteht aus zwei Komponenten: einem Dialpad und einem Keypad. Das Keypad wird über ein USB-C-Kabel mit dem Computer verbunden und ist sozusagen die Schaltzentrale der Konsole. Es verfügt über neun LCD-Tasten, die mit verschiedenen Funktionen belegt werden können. Der Clou: Je nachdem, in welcher Software man sich gerade befindet, ändern sich die Anzeigen auf den LCDs der Tasten und ermöglichen unterschiedliche Aktionen. Zwei Pfeiltasten unter den LCD-Tasten sorgen dafür, dass man schnell zwischen bis zu 15 Keypad-Seiten wechseln kann. Zum Start der MX Creative Console werden bereits einige Profile für verschiedene Programme wie Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic und Adobe Premiere angeboten, deren Presets jeweils häufig genutzte Funktionen dieser Programme auf die Tasten legen.

Ergänzt wird das Keypad durch das per Bluetooth verbundene Dialpad mit einem großen Kontextrad. Die Funktion dieses Rads ist abhängig vom gewählten „Kontext“, also von der aktuell gewählten Aktion. Hat man beispielsweise in Photoshop das Pinsel- oder Stempelwerkzeug per LCD-Taste aktiviert, lässt sich die Größe der Pinselspitze bequem über das Drehrad einstellen. Mit dem kleineren Drehrad darüber kann man zum Beispiel in das Bild hineinzoomen.

Viele Einstellmöglichkeiten

Mit der MX Creative Console will Logitech Arbeitsabläufe beschleunigen und richtet sich in erster Linie an Enthusiasten und Profis. Das Keypad lässt sich äußerst vielseitig belegen. Dazu wird zu Beginn die kostenlose App „Logi Options+“ für Windows oder MacOS installiert. Die Einrichtung ist erfreulich einfach. Nachdem Keypad und Dialpad angeschlossen sind, können alle Tasten und Drehregler über die App individuell belegt werden. An dieser Stelle ist allerdings anfangs etwas Geduld gefragt. Die Einstellmöglichkeiten sind so komplex und vielfältig, dass wir uns für den Einstieg ein übersichtliches Handbuch gewünscht hätten. Stattdessen bietet Logitech nur einige Videos mit eher oberflächlichen Anleitungen an.

Aber es lohnt sich dranzubleiben! Nachdem wir uns (einige Stunden) eingearbeitet haben, ist die MX Creative Console durchaus ein Gewinn! Wir haben zum Beispiel die Aktionen für eine Porträtretusche für Photoshop auf das Keypad gelegt. Es ist auch möglich, Tastenkombinationen und eigene Photoshop-Aktionen wie eine Frequenztrennung auf die Tasten zu legen. Arbeitsabläufe gelingen so flüssiger. Die leichte Zeitersparnis ist für ca. 230 Euro aber nicht ganz günstig.

Weiteres zur Logitech MX Creative Console

Neben Profilen mit beispielhaft belegten LCD-Tasten für zum Beispiel Adobe Photoshop kann man die Tasten auch komplett selbst belegen. Links haben wir eine Keypad-Seite für Adobe Bridge und links für Photoshop belegt (siehe Bild).

Tipp: Mit der Kreis-Taste rechts unten auf dem Dialpad (ohne Bild) lässt sich der „Actions Ring“ aufrufen. Es öffnen sich acht Schaltflächen um den Cursor herum. In Photoshop bieten sie u.a. Zugriff auf die Einstellungen für Farben und Kontraste.