Leicht, robust und detailreich: Die Stärken des GFX-Systems

„Da ich hauptsächlich in der Natur unterwegs bin und viel wandere, ist das Gewicht meiner Ausrüstung ein entscheidender Faktor“, erklärt Becker. Hier punktete das GFX-System mit seiner leichten und dennoch robusten Bauweise. „Der ausschlaggebende Grund für die Wahl des GFX-Systems bei diesem Projekt war für mich die Bildqualität. Gerade in den Bergen, wo sich die Lichtverhältnisse schnell ändern, konnte ich mich auf die große Dynamik des Bildsensors der GFX100S II verlassen. So konnte ich viele Details einfangen, die mir in der Nachbearbeitung einen großen Spielraum lassen.”

Beeindruckende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen

Auch bei schwierigen Lichtsituationen überzeugt das GFX-System. Besonders die lichtstarke Festbrennweite FUJINON GF55mmF1.7 R WR spielte für Hannes Becker in der blauen Stunde vor Sonnenaufgang ihre Stärken aus. „Außerdem war ich überrascht, wie gut die Bildstabilisierung der GFX100S II funktioniert. Es gab keinen Moment, in dem ich ein Stativ gebraucht hätte“, lobt Becker. Der am Sensor integrierte 5-Achsen-Bildstabilisator ist der fortschrittlichste der GFX-Serie und erlaubt um bis zu acht Blendenstufen längere Belichtungszeiten.

Technik für extreme Bedingungen

Das Team um Hannes Becker war in Höhen von über 3.000 Metern unterwegs, oft bei Regen und eisigen Temperaturen. Sie kehrten in Berghütten ein und übernachteten in den Bergen, bevor der Sonnenaufgang die Landschaft wieder erwärmte und von Frost und Kälte keine Spur mehr war. „Weder die Kamera noch die Objektive beschlugen oder hatten Probleme mit der Kälte und den ständig wechselnden Bedingungen“, erzählt Becker. Gerade diese Zuverlässigkeit der wetterfesten Konstruktion hat ihn besonders beeindruckt.

Lieblingsobjektiv: FUJINON GF55mmF1.7 R WR

Auf die Frage nach seinem Lieblingsobjektiv während des Projekts in den Alpen hebt Becker die lichtstarke Festbrennweite GF55mmF1.7 R WR hervor: „Das Objektiv hat den Mittelformatsensor der GFX100S II voll ausgereizt. Die Tiefenschärfe und der Bildeindruck, die mit diesem Objektiv erzielt werden können, verleihen den Bildern etwas ganz Besonderes.“ Wie die GFX100S II ist auch das GF55mmF1.7 R WR gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen voll einsatzfähig.

Kreativität in einer neuen Dimension

Die FUJIFILM GFX100S II und das gesamte GFX-System bieten professionelle Lösungen für die unterschiedlichsten fotografischen Genres – von der Landschafts- über die Portrait- bis hin zur Studiofotografie. Die Kombination aus herausragender Bildqualität, robuster Bauweise und vielseitiger Funktionalität macht das System zum idealen Werkzeug für kreative Visionen.

Weitere Informationen zum FUJIFILM GFX-System gibt es unter: www.fujifilm-x.com