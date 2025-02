Lowepro Pro Trekker BP 650 AW II im Check: Ein Top-Rucksack für Outdoor- und Wildlifefotografen mit ordentlich Fassungsvermögen.

Der Pro Trekker BP 650 AW II ist mit einem Fassungsvermögen von 43 Litern der größte Rucksack der Pro-Trekker-Serie des Herstellers. Seine Außenmaße betragen 31 x 34 x 62 Zentimeter. Entwickelt für mehrtägige Fototouren und mit Blick auf die Wildlifefotografie bietet er Platz für eine große Ausrüstung, darunter ein 800 mm f/5,6-Objektiv und vier bis sechs weitere Objektive.

Lowepro Pro Trekker BP 650 AW II: Viel Platz, durchdachtes Tragesystem

Natürlich ist ein so großer Rucksack mit Kameraausrüstung auch schwer beladen, aber dank des verstellbaren Tragesystems mit doppelter Polsterung und Activ-Lift-Technologie kann der Rucksack individuell angepasst und bequem getragen werden. Der Rucksack verfügt über zahlreiche Gurtschlaufen, ein paar Zubehörgurte und eine Stativhalterung für die Frontmontage eines Stativs sowie über zusätzliche Stativgurte an einer Seite.

Außerdem gibt es ein extra Fach für eine 2-Liter-Trinkblase und eine Vordertasche, in der ein 16-Zoll-Laptop sicher verstaut werden kann. Lowepro stellt die BP 650 AW II Rucksäcke aus 87 Prozent recyceltem Material her und liefert sie mit einem All Weather (AW) Cover für den Einsatz bei schlechtem Wetter.

Den Pro Trekker BP Fotorucksack von Lowepro gibt es zudem als Pro Trekker BP 350 AW II mit 24 Liter, Pro Trekker BP 450 AW II mit 32 Liter und als Pro Trekker BP 550 AW II mit 40 Liter.

Weitere Informationen zum Fotorucksack gibt es unter: www.lowepro.com