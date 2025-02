Im CHIP-Testlabor erreicht das Tamron 50-400 mm f/4,5-6,3 Di III VC VXD an der 45,7 Megapixel-Messkamera Nikon Z7II eine insgesamt gute gemessene Auflösung, wobei das beste Ergebnis mit dem Zoom bei kürzester Brennweite und offener Blende erzielt wird: Hier wurden im Labor maximal 2.584 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) in der Bildmitte und 2.280 Lp/Bh in den Ecken gemessen, was in der Mitte 89 Prozent und in den Ecken 78 Prozent der möglichen Auflösung an der Messkamera Nikon Z7II entspricht. Bei mittlerer Brennweite und offener Blende werden noch 2.280 Lp/Bh in der Bildmitte (78%) und 2.028 Lp/Bh in den Ecken (70%) erreicht. Im Telebereich sind es dann bei offener Blende 2.350 Lp/Bh in der Bildmitte (81%) und 2.062 Lp/Bh in den Ecken (71%). Zweifach abgeblendet gehen die Auflösungswerte bei kürzester, mittlerer und längster Brennweite leicht nach unten.

Abbildungsfehler werden bei eingeschalteter Objektivkorrektur in der Messkamera sehr gut korrigiert. So weisen die JPEGs praktisch keine Verzeichnung auf. Die Farbsaumbreite an kontrastreichen Kanten beträgt nur 0,2-0,3 Pixel. Die Vignettierung hält sich in Grenzen. Mehr dazu weiter unten.

Hinzu kommt ein schneller und präziser Autofokus, der über den gesamten Zoombereich gute Arbeit leistet. Im Labor erreicht der AF des Tamron 50-400 mm eine hohe Genauigkeit mit einer Trefferquote von durchschnittlich 98 Prozent über den gesamten Zoombereich. Die Autofokus-Geschwindigkeit beträgt an der Nikon Z7II bei kürzester Brennweite 0,34 Sekunden, bei mittlerer Brennweite 0,36 Sekunden und bei längster Brennweite 0,41 Sekunden.

Vignettierung des Tamron 50–400 mm f/4,5–6,3 Di III VC VXD für Nikon Z-Mount

Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.