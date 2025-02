Die Canon EOS R1 im Test

Das 3,2 Zoll große, dreh- und schwenkbare Touchdisplay mit 2,1 Millionen Bildpunkten ermöglicht flexible Aufnahmewinkel wie über Kopf oder aus Bodennähe. Der hochauflösende elektronische Sucher mit 9,44 Millionen Bildpunkten sorgt für ein scharfes und verzögerungsfreies Bild.

Ein weiteres praktisches Feature ist das Statusdisplay auf der Oberseite der Kamera. Es zeigt alle wichtigen Kameraeinstellungen auf einen Blick und kann bei schlechten Lichtverhältnissen per Knopfdruck beleuchtet werden. Das erleichtert die Arbeit in dunkler Umgebung erheblich und sorgt dafür, dass Fotografen stets den Überblick behalten.

Auch wenn der Hochformatgriff ergonomische Vorteile bietet, bringt die EOS R1 mit über einem Kilogramm ein spürbares Gewicht auf die Waage. Dennoch liegt sie sehr gut in der Hand und bietet gerade in Kombination mit schweren Teleobjektiven eine ausgewogene Balance.

Starke Leistung: von 40 B/s bis zur effektiven Bildstabilisierung

Die Canon EOS R1 punktet im Test mit enormer Geschwindigkeit: 40 Bilder pro Sekunde bei voller 24,2 Megapixel Auflösung und kontinuierlichem Autofokus sind eine Ansage. Diese Serienbildgeschwindigkeit lässt sich zwar auch mit der Mittelklasse-Vollformat-DSLM Canon EOS R6 Mark II erreichen, der entscheidende Unterschied zeigt sich aber in der Ausdauer. Während das Profi-Flaggschiff Canon EOS R1 im CHIP-Testlabor bei 40 Bildern pro Sekunde bis zu 527 RAW- oder JPEG-Bilder in Folge durchhält, ist bei der EOS R6 Mark II mit ebenfalls 40 Bildern pro Sekunde bereits nach 233 JPEGs oder 91 RAWs in Folge Schluss. In der Praxis bedeutet das: Während die EOS R6 Mark II im JPEG-Modus nur ca. 6 Sekunden und im RAW-Modus 2,3 Sekunden durchhält, kann der Finger des Fotografen bei der EOS R1 sowohl im JPEG- als auch im RAW-Modus jeweils bis zu ca. 13 Sekunden auf dem Auslöser bleiben, bevor die Kamera das erste Mal zum Speichern unterbricht. Das zeigt, dass die EOS R1 deutlich stärker auf Sport- und Actionfotografie ausgelegt ist.

Der Autofokussystem der Canon EOS R1 erkennt und verfolgt Objekte wie Menschen, Tiere (auch Vögel und Pferde), Rennwagen, Motorräder, Flugzeuge und Züge. Zusätzlich gibt es nützliche Einstellungen im Menü, um die Reaktionszeit des Autofokus an die jeweilige Motivsituation anzupassen. So kann festgelegt werden, ob der Autofokus eher langsam reagieren soll, um das Motiv auch dann im Fokus zu halten, wenn neue Elemente ins Bild kommen – etwa bei einem Fußballspiel – oder ob der Autofokus schnell reagieren soll – etwa beim Fotografieren von Motorsportveranstaltungen.

Beeindruckend finden wir die AF-Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen bis -7,5 Lichtwertstufen. Um herauszufinden, wie gut das wirklich funktioniert, haben wir in einem fast dunklen Raum auf verschiedene Objekte fokussiert – das hat richtig gut und schnell geklappt.

Der moderne Stacked-Sensor der EOS R1 kann so schnell ausgelesen werden, dass der elektronische Verschluss extrem kurze Verschlusszeiten von bis zu 1/64.000 Sekunde ermöglicht. Damit lassen sich selbst extrem schnelle Bewegungen „einfrieren“. Mit dem mechanischen Verschluss sind Belichtungszeiten bis zu 1/8.000 Sekunde möglich. Wer mit Blitz arbeitet, profitiert von der kurzen Blitzsynchronzeit von 1/500 Sekunde.

Ein weiteres Highlight ist die kamerainterne Bildstabilisierung (IBIS). In Kombination mit optisch stabilisierten Objektiven können bis zu 8,5 Blendenstufen in der Bildmitte und 7,5 Blendenstufen an den Bildrändern ausgeglichen werden. Die Effektivität des IBIS hängt laut Canon vom verwendeten Objektiv ab; die angegebenen Werte wurden nach CIPA 2024 Standard mit einem RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z bei 105 mm Brennweite erreicht.