Die Imaging-Branche steht vor spannenden Entwicklungen: Von der OMR x IMAGING Convention, die zentrale Fragen zur Zukunft des Marktes beleuchtet, über neue Branchenevents wie Photo Imaging CONNECT in Las Vegas bis hin zu globalen Marktdynamiken wie dem steigenden Kameraabsatz in China. Auch personelle Veränderungen und Übernahmegerüchte sorgen für Gesprächsstoff. Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik, fasst in den Imaging Business News KW07/25 die wichtigsten News der Woche zusammen.

Imaging Business News KW07/25

OMR x IMAGING Convention: Foto und Video neu denken.

Steht der Imaging-Markt am Scheideweg zwischen Masse und Nische? Welche Innovationen braucht es, um den Markt zu dynamisieren? Welche Erfolgsstrategien sind aktuell am Start? Was kann die Imaging-Branche von anderen Märkten lernen? Welche Rolle spielen dabei Handel, Hersteller, Dienstleister und Kommunikation? Ist der aktuelle Retro-Trend eine Lösung oder Teil des Problems? Und wie führen wir die einzelnen Stränge zu einer erfolgversprechenden Gesamtstrategie zusammen?

Auf diese und viele weitere drängende Fragen der Imaging-Branche geben zehn Top-Referent:innen im Rahmen des neuen B2B-Eventformats OMR x IMAGING am 5. Mai im Hotel Gastwerk in Hamburg klare Antworten, veranstaltet von OMR (Online Marketing Rockstars) sowie von New C, dem Marktführer bei Imaging-Medien.

Der Erfolg der Imaging-Branche hängt besonders von echten Innovationen ab. Dietmar Wüller (Image Engineering, President VCX-Forum e.V. – ein Zusammenschluss führender Smartphone-Hersteller) weiß wie kein Zweiter, welches Innovations-Potenzial noch bei Kameras und Smartphones schlummert – und welches nicht. Welche Rolle spielen die neuesten KI-Modelle und Möglichkeiten in Sachen Video und Foto für die Weiterentwicklung der Branche? Antworten darauf weiß Adrian Rohnfelder (Mitgründer AI Imagelab). Wie wichtig sind Zukunftstechnologien im Einklang mit der 100- jährigen Tradition und Geschichte des Premium Kameraherstellers aus Wetzlar? Leica Camera Deutschland gibt spannende Einblicke.

Wie intelligente Kommunikations-Strategien das Herzstück jeglichen Markterfolgs bilden, zeigen exklusiv vier Top-Agenturen, die aktuelle Best-Cases ihrer Marken-Kunden aus dem Imaging-Bereich präsentieren: Jan König (Co-Founder Odaline) stellt mehrfach ausgezeichnete TikTok-Strategie vor, Fabian Jung (Chief Creative Director und Co-Founder Ryzon) referiert zusammen mit Marie Baap (Social Media Managerin) über Visual Storytelling für den Kunden Leica Camera und Uli Kramer (Geschäftsführung und Founder Pilot) präsentiert aus der Sicht eines Markenspezialisten die Außendarstellung der Foto-Branche sowie aus der Sicht eines Foto-Enthusiasten die Erwartungen der Kernzielgruppe “Foto-Amateur”. Falko Ohlmer (Co-Founder und Geschäftsführer Arndt Benedikt) widmet sich dem Thema “Wie visuelle Konzepte die Markenbotschaft authentisch transportieren und eine tiefere, emotionale Verbindung zur Zielgruppe aufbauen, um langfristige Markenbindung zu fördern.”

Wie sehen neue Workflows für Fotografen aus und warum braucht es trotz KI auch in Zukunft Menschen, um starke Bilder zu kreieren? Nicht nur das wissen Markus Goles (Creative Director), Sebastian v. Wyschetzki (Creative Director) & Daniel Partzsch (Creative Technologist) – Seven.One Entertainment Group, sondern auch, wie mit einer innovativen Foto-App Communitys aktiviert werden. Um den Imaging-Markt zu definieren, braucht es Zahlen und einen Blick über den Tellerrand der eigenen Branche. Den liefert Jan Lorbach (Analysts Nielsen/GfK) ebenso wie potenzielle Auswirkungen von Vertriebskonzepten wie z. B. Agentur-Modellen.

Die gesamte Veranstaltung wird gesponsert u. a. durch Leica Camera Deutschland.

Das exklusive OMR x IMAGING Event Paket für nur 599 Euro (bis 15. Februar 2025) ist ein einmaliges Angebot aus Imaging Convention und Get-Together-Dinner (5. Mai im Gastwerk Hamburg) sowie aus Masterclass und Guided Tours plus Eintritt zum regulären OMR Festival (6. und 7. Mai, Hamburg Messegelände). Das Paket beinhaltet die Teilnahme und den Zugang zu einer einzigartigen Kombination von hochkarätigen Branchenveranstaltungen sowie den Eintritt zum OMR Festival (Wert alleine schon 549 Euro!). Bis zum 15. Februar 2025 gibt es das umfangreiche und attraktive Event-Paket für nur 599 Euro zzgl. MwSt. (statt regulär 699 Euro zzgl. MwSt. nach dem 15. Februar). Weitere Infos und direkt anmelden bitte hier: www.new-c.de/omr

Zum Beitrag zur OMR x IMAGING Convention auf PhotoScala.

The Dead Pixels Society veranstaltet Photo Imaging CONNECT 2025

Ein Kurztrip nach Las Vegas im März, der sich lohnt: The Dead Pixels Society, eine der führenden US-amerikanischen Nachrichtenplattformen der Foto-/Imaging-Branche, gibt die Rednerliste für die Konferenz Photo Imaging CONNECT bekannt, die am 16. und 17. März 2025 im Rio Hotel and Resort in Las Vegas stattfindet – direkt vor der WPPI, dem weltweit größten Event für Hochzeitsfotografie. Frühbucheranmeldungen sind ab sofort möglich; mit dem Code PIC30 sparen Sie fast 50 Dollar auf die volle Konferenzgebühr von 189 Dollar, wenn Sie hier klicken (The Dead Pixels Society Seite).

Veranstalter und The Dead Pixel Society Gründer Gary Pageau, der auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Foto- und Bildbearbeitungsbranche zurückblicken kann, hat ein starkes Programm zusammengestellt. Unter anderem zu folgenden Themen: “Welche Trends beeinflussen die Branche heute?” (Referent: Gary Pageau). “Die Wiederbelebung der US-amerikanischen und westeuropäischen Fotomärkte” (Referent: Jeremy Wills, Principal Analyst, Pro Displays & Imaging, Futuresource Consulting). “Monetarisierungsmöglichkeiten für Fotoprints”, (Referent: Hans Hartmann, Principal, Suite 48 Analytics). “Nachhaltigkeit in Print: Bullshit oder Bullish?” So lautet das Thema einer offenen Diskussion über die Realitäten der Nachhaltigkeit im Druckbereich. Besonders spannend finden wir folgenden Beitrag: “Positionierung von Fotoprodukten und Personalisierung” als Geschenke und kleiner Luxus, den sich die Menschen (vor allem Gen Z) immer öfter gönnen.

Die Photo Imaging CONNECT Konferenzregistrierung beinhaltet auch einen vollständigen WPPI-Konferenzpass (Wert $119), der den Zugang zur Messe, zu den Kursen und den WPPI-Partys vom 18. bis 20. März 2025 beinhaltet.

Weitere Informationen unter www.photoimaging-connect.com.

China´s Gen Z ist wild auf Digitalkameras

Ein aktueller Bericht von Nikkei Asia zeigt, dass besonders die Generation Z den Verkauf von Digitalkameras in China ankurbelt, weil sie mit Smartphone-Kameras generell unzufrieden sind. Das Liefervolumen an Digitalkameras nach China ist in 2024 um 25 Prozent auf 1,9 Millionen Stück gestiegen, das heißt, der Anteil Chinas am weltweiten Kameramarkt liegt nun bei 28 Prozent. Ein großer Teil des Anstiegs ist den Anforderungen an Kommunikation in den sozialen Medien zu verdanken: Die Menschen erkennen, dass Digitalkameras mit ihren besseren Sensoren, Optiken und Steuerungen weitaus bessere Bilder und vor allem Videos aufnehmen können als Smartphones. Hohe Preise scheinen kein Hindernis für Wachstum zu sein: „In China liegen die meistverkauften Modelle bei rund 15.000 Yuan (2.100 Dollar). Die Beliebtheit von Video- und Foto-Sharing-Plattformen treibt die Nachfrage an, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern und Frauen“, so ein Sony-Vertreter gegenüber Nikkei Asia.

Informationen hierzu: https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/China-s-Gen-Z-drives-digital-camera-market-recovery-in-2024

Branche in Bewegung und in gebotener Kürze:

Übernahmegerüchte durch JD.com lassen Ceconomy-Aktie springen.

Werden Mediamarkt und Saturn chinesisch? Nach einem gescheiterten Versuch des Zusammenkommens beider Seiten im November 2024 scheint jetzt Bewegung in die Sache zu kommen, wie unter anderem das Manager Magazin (zum Beitrag beim Manager Magazin) berichtet. Warum das wichtig ist? Das Interesse von JD.com zeigt, wie wichtig eine Präsenz im stationären Handel für den Markteintritt eines Onlinehändlers ist.

gfu: Neue Geschäftsführung gesucht.

Die gfu Consumer & Home Electronics, Inhaberin der IFA-Markenrechte, teilte überraschend mit, dass ihre Geschäftsführerin Sara Warneke ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Der Aufsichtsrat ist ab sofort mit der Nachbesetzung der Position zum nächstmöglichen Zeitpunkt befasst und nehme über die Geschäftsstelle Bewerbungen entgegen, so die gfu.

Canon: Neuen Europachef gefunden.

Das japanische Unternehmen ernennt Shinichi Yoshida zum neuen Präsidenten und CEO von Canon Europe, Middle East and Africa (EMEA). Er tritt zum 1. März die Nachfolge von Yuichi Ishizuka an, der nach sieben Jahren in dieser Position in den Ruhestand geht. Alle Spekulationen um eine deutsche Besetzung dieses Postens sind damit vom Tisch. Allerdings wird mit Guido Jacobs ein Deutscher ab 1. April Chef von Canon UK – und dazu gratulieren wir.