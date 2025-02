Mit einem Gimbal können Videoproduktionen deutlich aufgewertet werden. Die stabilisierende Wirkung eines Gimbals ermöglicht dynamische Aufnahmen ohne das Ruckeln und Wackeln, das normalerweise mit dem Halten einer Kamera in der Hand verbunden ist. Waren Gimbals in der Vergangenheit eher schwer, umständlich einzurichten und recht teuer, zeigt DJI mit dem RS 4, dass Freihandaufnahmen heute deutlich einfacher, komfortabler und vor allem kostengünstiger zu realisieren sind.

Features des Gimbal

Der für den professionellen Einsatz konzipierte RS 4 wiegt 1,4 Kilogramm und ist damit relativ leicht zu halten und zu bedienen. Trotz seines geringen Gewichts kann er eine umfangreiche Kameraausrüstung mit einem Gesamtgewicht von bis zu drei Kilogramm tragen und stabilisieren. Die Arme des DJI RS 4 sind mit Teflon beschichtet und ermöglichen eine reibungsarme und präzise Ausrichtung. Werden Kamera und/ oder Objektiv während der Produktion gewechselt, hilft ein Drehknopf zur Feinjustierung, die Kamera-Objektiv-Kombination millimetergenau in die ideale Position zu bringen – eine solche Feinjustierung würden wir uns auch für die anderen Einstellmöglichkeiten wünschen. Da in Zeiten von Social Media Videos im Hochformat immer wichtiger werden, hat DJI den RS 4 mit einer einfachen Möglichkeit ausgestattet, zwischen horizontaler und vertikaler Aufnahmeausrichtung zu wechseln. Dazu wird die Kamera mithilfe der Schnellwechselplatte von der horizontalen Halterung gelöst und an der vertikalen Halterung befestigt. Darüber hinaus hat DJI den RS 4 mit einem Stabilisierungsalgorithmus der vierten Generation ausgestattet, der im Praxistest für mühelose und wackelfreie Aufnahmen aus der Hand sorgte.

DJI RS 4 im Check: Lieferumfang

Im Lieferumfang des DJI RS 4 ist mit der Schnellwechselplatte, dem Batteriegriff BG21, dem aufschraubbaren Handgriff sowie einem Lade- und einem Multi-Kamera-Kontrollkabel alles enthalten, um sofort loslegen zu können. Darüber hinaus gibt es ein „Combo“-Kit, das neben dem DJI RS 4 mit dem genannten Zubehör zusätzlich den DJI Focus Pro Motor enthält, mit dem man entweder den Fokus oder die Brennweite eines Zoomobjektivs einstellen kann. Für eine längere Akkulaufzeit von bis zu 29,5 Stunden empfiehlt DJI den optionalen Batteriegriff DJI RS BG70 für ca. 150 Euro.

Weitere Inforamtionen zum Gimbal: www.dji.com/de