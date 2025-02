Ausstellung „Das gute Bild“: Eine kleine Geschichte der Leistungsbeweise aus dem Leica Archiv

Wetzlar, 07.02.2025. Die Leica Galerie Wetzlar präsentiert vom 07.Februar bis 01. Juni 2025 die Ausstellung „Das gute Bild“. Sie gibt mit einer spannenden Auswahl von Fotografien und Objekten erstmals einen Einblick in die reiche Fotografie-Sammlung des Leica Archivs und ist die erste in der Leica Galerie Wetzlar im Leica Jubiläumsjahr 2025, das unter dem Motto „100 Jahre Leica I: Zeugin eines Jahrhunderts“ steht. Das Leica Archiv ist nicht nur das Gedächtnis des Unternehmens, sondern auch ein Schatz voller Geschichten, die es zu entdecken gilt.

Seit über 100 Jahren hat Leica die Geschichte der Fotografie geprägt. Mit der Erfindung der ersten Modelle hatte Leica entscheidenden Anteil an neuen Bildformen und der Ausprägung einer eigenen Bildsprache mit den Mitteln der Kleinbildfotografie. Leica hat sich seither der Kultur des Bildes verpflichtet, und auch die im 20. Jahrhundert folgenden Kamerasysteme sollten die Entwicklung und Wahrnehmung der Fotografie beeinflussen. Die enge Zusammenarbeit mit den führenden Fotografinnen und Fotografen aus unterschiedlichen Bereichen der Fotografie, aber auch die Kooperation mit unzähligen Amateuren und Leica Enthusiasten, Wissenschaftlern und Technikbegeisterten hat ein umfangreiches Leica Archiv entstehen lassen, in dem nicht nur kameratechnische Objekte zu finden sind, sondern auch viele Konvolute von Bildern. Oft als sogenannte Leistungsbeweise von den Fotografinnen und Fotografen eingesammelt und als mustergültige Vorbilder archiviert, oft als Ehrung dieser Bildleistungen in die Archivsammlung aufgenommen. So repräsentiert das Archiv heute die komplexe Palette der Leica Fotografie in all ihren Ausprägungen: von der Architektur bis zur Reportage, vom Porträt bis zum Still Life, von der Street Photography bis zur Dokumentation.

Über die Ausstellung

Die Ausstellung präsentiert mehr als 50 Werke: Dabei sind nicht nur große Klassiker der Leica Fotografie wie Thomas Hoepker, Frank Horvat, Toni Schneiders und Erich Angenendt oder für Kenner der Leica Fotografie vorbildliche Leica Repräsentanten wie Horst H. Baumann, Peter Cornelius und Hans Silvester, sondern es lassen sich auch Bilder von eher unbekannteren oder wiederzuentdeckenden Leica Fotografen wie Julius Behnke, Lothar Klimek, Siegfried Hartig oder Hans Cordes finden. Neben klassisch gerahmten Arbeiten werden einige der gesammelten „Leistungsbeweise“ in ihrer ursprünglichen Form auf Karteikarten präsentiert, um in ihrer Materialität einen ergänzenden Einblick in die Vielfalt des Leica Archivs zu vermitteln. Zusätzlich wird die Ausstellung um einige Fundstücke des Archivs bereichert, die als Leica Werbematerial in den Kameraläden oder auf Messen ausgestellt wurden und heute viel über die Bildästhetik der jeweiligen Zeit und die Bedeutung für den Amateurbereich berichten.

