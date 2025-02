Vorstellung des OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II

OM Digital Solutions freut sich, das M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II Objektiv ankündigen zu können, ein leistungsstarkes Supertelezoom-Objektiv, das exklusiv für das Micro Four Thirds System entwickelt wurde. Dieses kompakte und leichte Objektiv wurde für Fotografen entwickelt, die Präzision, Zuverlässigkeit und Portabilität verlangen, und ermöglicht es Benutzern, atemberaubende Bilder in den anspruchsvollsten Umgebungen aufzunehmen. Das M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II Objektiv ist ab dem 27.02.2025 erhältlich.

Mit einem Brennweitenbereich von 200-800 mm (35-mm-Äquivalent) und der Kompatibilität mit dem MC-20 2-fach-Telekonverter, der die Reichweite auf beeindruckende 1600 mm erweitert, bietet dieses Objektiv eine unvergleichliche Vielseitigkeit für die Vogel- und Tierfotografie. Das 5-Achsen-Sync-IS-System bietet eine Verschlusszeitkompensation von bis zu 7,0 Stufen und sorgt so für gestochen scharfe, ruhige Aufnahmen aus der Hand, selbst bei extremer Vergrößerung. Dieses Objektiv ist nach IPX1 spritzwassergeschützt und staubdicht und eignet sich für anspruchsvolle Außenbedingungen, was es zum ultimativen Werkzeug macht, um die Schönheit der Natur einzufangen.

Hauptmerkmale des M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II Objektivs:

Unübertroffene Reichweite: Ein kompaktes, leichtes Supertelezoom-Objektiv, das allein 200-800 mm 1 entspricht und mit dem optionalen MC-20 2-fach-Telekonverter auf 1600 mm 2 erweitert werden kann.

Ein kompaktes, leichtes Supertelezoom-Objektiv, das allein 200-800 mm entspricht und mit dem optionalen MC-20 2-fach-Telekonverter auf 1600 mm erweitert werden kann. Erweiterte Bildstabilisierung: Unterstützt die 5-Achsen-Synchronisation IS4 für außergewöhnliche Aufnahmen aus der Hand mit bis zu 7,0 Stufen Verschlusszeitkompensation3.

Zuverlässige Allwetter-Haltbarkeit: IPX1-zertifizierte spritzwassergeschützte Leistung und staubdichtes Design sowie ein fluorbeschichtetes Frontelement für einen sorgenfreien Einsatz unter härtesten Bedingungen.

Mit seiner Spitzentechnologie und seiner robusten Konstruktion definiert das M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II Objektiv die Möglichkeiten für Natur- und Outdoor-Fotografen neu.

Preise und Verfügbarkeit für das OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II Objektiv

Das M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II Objektiv ist ab 27.02.2025 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1499 EUR / CHF 1349 erhältlich

Detaillierte Produktspezifikationen für das OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II Objektiv

Detaillierte Produktspezifikationen finden Sie auf der Website von OM SYSTEM: explore.omsystem.com