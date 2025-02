Eine Einladung ist immer etwas Schönes. Kommt sie von einem Kamerahersteller kann man sich über eine Überraschung freuen. Und was Leica jetzt im kleinen Kreise der Presse vorgestellt hat, stand bei niemandem auf dem Zettel: Der Leica LUX Grip. Preis: 300 Euro.

Leica steht für Fotografie-Passion feiert in diesem Jahr 100 Jahre Kleinbildkamera. Doch das Erbe von Ingenieur Oskar Barnack und Chef Ernst Leitz II ist nicht das Anbeten der Asche, sondern das Erhalten der Flamme. So wurde keine Kamera und auch kein Objektiv vorgestellt, sondern etwas ganz Neues – der Leica LUX Grip; ein Kameragriff für Smartphones.

Das steckt hinter dem LUX Grip:

Die Idee ist zwar keine Weltneuheit, aber die Umsetzung so, wie man es von einem Produkt aus Wetzlar erwartet. Der Griff liegt angenehm in der Hand und erzeugt sofort ein intuitives „Kameragefühl“. Er besitzt einen Auslöser, der sich zum Fokussieren halb durchdrücken lässt und zwei frei belegbare FN-Tasten auf der Oberseite. Vorne ist ein Drehrad, dass ebenfalls frei zu belegen ist. Auf der Unterseite ist ein Standardgewinde für das Stativ.

Der Griff hat einen 0,5 Ampere Akku, der für ungefähr 1.000 Aufnahmen reicht. Befestigt wird der LUX Grip über den MagSafe von Apple iPhones. Das bedeutet im Augenblick von Modell 12 bis 16. Sollte diese Technologie aber nicht immer Stand der Technik sein, lässt sich der Griff von der Platte lösen und auf die Nachfolgetechnologie montieren – schlau! Im ersten Test hat der Griff auch auf einem Smartphone mit tierisch starker Schutzhülle eines namhaften Zweitherstellers (RhinoShield) problemlos gehalten.

Feine Foto-Features für Smartphone-Fotografen

Der tiefe Griff in die Trickkiste gelingt Leica aber mit der Funktionalität. Zusammen mit der LUX-App, die pünktlich zum Verkaufsstart ein kleines Update bekommt, vervollständigt man das Smartphone-Fotografie-Erlebnis endgültig. In der Leica Lux App lassen sich die Stile und Wirkungen der Leica Objektive simulieren. Der LUX Grip, der via Bluetooth mit dem iPhone verbunden wird, kommuniziert exklusiv mit der App und alle Einstellungen lassen sich auf die FN-Tasten legen. So können Sie ein Bild im Stil der 35 mm Optik von Oskar Barnack mit Ihrem Leica Griff am neuen iPhone 16 machen, einhundert Jahre nach dessen Erfindung. Das bedeutet wohl Tradition leben.

Preis und Verfügbarkeit

Der Leica LUX Grip ist ab 06.02.2025 für 300 Euro erhältlich. Kunden erhalten exklusiv einen Jahreszugang der Lux Pro App. Separat erhältlich ist zudem eine passende Ledertasche für den LUX Grip.

Weitere Informationen unter: www.leica-camera.com

Pressemitteilung Leica: