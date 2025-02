Das neue Vollformat-Objektiv NIKKOR Z 35mm f/1.2 S – Master of Storytelling!

Düsseldorf, 05. Februar 2025 – Nikon erweitert heute sein Angebot an Premium-Hochleistungsobjektiven der Lichtstärke 1:1.2 um das NIKKOR Z 35mm f/1.2 S. Mit der ultra-lichtstarken Blende f/1.2 und seiner außergewöhnlichen Auflösung eröffnet dieses professionelle S-Line-Objektiv neue kreative Möglichkeiten für das visuelle Storytelling in vielen Genres wie Mode, Editorial, Kunst, Events oder Dokumentationen, ob mit Fotos oder Videos.

Das NIKKOR Z 35mm f/1.2 S gibt Fotograf:innen und Filmschaffenden eine hervorragende Kontrolle über das Licht und dessen Gestaltung. Das perfekt ausbalancierte optische Design in Kombination mit leistungsstarker Wiedergabe und präziser Fokussierung ermöglicht die detailgetreue Erfassung einer Szene. Kontrast und Klarheit sind bis in die Bildecken hervorragend, von den subtilsten Farben bis zu den feinsten Texturen – selbst beim direkten Fotografieren in starke Lichtquellen. Bokeh und Schärfe werden fein wiedergegeben, wobei die Übergänge zwischen Vorder- und Hintergrund so fließend sind, dass die Motive mit einer fast dreidimensionalen Tiefenwirkung freigestellt werden können.

Visuelle Storyteller und Kameraleute, die sich die extrem geringe Tiefenschärfe zunutze machen wollen, können zuverlässig mit der offenen Blende f/1.2 arbeiten. Selbst bei Nahaufnahmen werden feinste Details vor einem runden, weich abgestuften Bokeh, dank des schnellen und präzisen Multi-Focusing Systems von Nikon, scharf dargestellt. Beim Fotografieren im Quer- oder Hochformat sind die intuitiven und vollständig anpassbaren Steuerelemente immer leicht zu erreichen. Dieses robuste Vollformatobjektiv ist vollständig abgedichtet und eignet sich für den Einsatz in staubigen Umgebungen oder bei unvorhersehbaren Wetterbedingungen.1

Zurab Kiknadze, Product Manager, Nikon Europe, sagt: „Die 35-mm-Brennweite ist seit jeher bei Fotograf:innen und Filmschaffenden beliebt. Dank der beeindruckenden Lichtsammelfähigkeit des Z-Bajonetts können wir nun stolz die bisher raffinierteste Version eines 35-mm-Objektivs vorstellen. Das meisterhafte optische Design und die extrem hohe Lichtstärke machen dieses S-Line-Vollformatobjektiv perfekt für erstklassiges visuelles Storytelling.“

Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 35mm f/1.2 S

Klassische 35-mm-Brennweite, erstklassige Wiedergabe: Phänomenale Auflösung für detaillierte, genaue Reproduktion bei jeder Entfernungseinstellung. Außergewöhnliche Schärfe und Kontrast im gesamten Bildfeld.

Phänomenale Auflösung für detaillierte, genaue Reproduktion bei jeder Entfernungseinstellung. Außergewöhnliche Schärfe und Kontrast im gesamten Bildfeld. Extrem hohe Lichtstärke von 1:1.2: Für hervorragende gestalterische Kontrolle bei jedem Licht. Selbst bei Nahaufnahmen werden feinste Details vor einem runden, weich abgestuften Bokeh scharf dargestellt.

Für hervorragende gestalterische Kontrolle bei jedem Licht. Selbst bei Nahaufnahmen werden feinste Details vor einem runden, weich abgestuften Bokeh scharf dargestellt. Wunderschönes Bokeh: Die 11-Lamellen-Blende und das fortschrittliche optische Design sorgen für ein rundum schönes, weiches Bokeh ohne Farbsäume – selbst bei punktförmigen Lichtquellen.

Die 11-Lamellen-Blende und das fortschrittliche optische Design sorgen für ein rundum schönes, weiches Bokeh ohne Farbsäume – selbst bei punktförmigen Lichtquellen. Hochpräzise Optik der S-Line: Die optische Konstruktion besteht aus 17 Elementen in 15 Gruppen. Spezielle ED- und SR-Glas-Linsen wirken der Lichtstreuung entgegen und verhindern Farbsäume, Verzeichnung und Abbildungsfehler.

Die optische Konstruktion besteht aus 17 Elementen in 15 Gruppen. Spezielle ED- und SR-Glas-Linsen wirken der Lichtstreuung entgegen und verhindern Farbsäume, Verzeichnung und Abbildungsfehler. Außergewöhnliche Klarheit: Die Nikon-eigenen fortschrittlichsten Vergütungen, die meso-amorphe Vergütung, die ARNEO-Vergütung und die Nanokristallvergütung, eliminieren Streulicht und Geisterbilder selbst an schwierigen Orten mit Gegenlicht praktisch vollständig.

Die Nikon-eigenen fortschrittlichsten Vergütungen, die meso-amorphe Vergütung, die ARNEO-Vergütung und die Nanokristallvergütung, eliminieren Streulicht und Geisterbilder selbst an schwierigen Orten mit Gegenlicht praktisch vollständig. Beliebt bei Kameraleuten: Die klassische 35-mm-Brennweite in Kombination mit der Lichtstärke 1:1.2 ermöglicht ein Storytelling in fließender Präzision. Focus Breathing wird unterdrückt. Die lineare Fokussierung kann für ein kontrolliertes manuelles Fokussieren über den Fokussierring aktiviert werden.

Die klassische 35-mm-Brennweite in Kombination mit der Lichtstärke 1:1.2 ermöglicht ein Storytelling in fließender Präzision. Focus Breathing wird unterdrückt. Die lineare Fokussierung kann für ein kontrolliertes manuelles Fokussieren über den Fokussierring aktiviert werden. Schneller, messerscharfer Autofokus: Das Multi-Focusing System bietet beeindruckende Präzision und Geschwindigkeit, selbst bei extrem geringer Tiefenschärfe. Duale Schrittmotoren sorgen für schnelle, kontinuierliche Anpassungen, um das Fokusmessfeld scharf zu halten.

Das Multi-Focusing System bietet beeindruckende Präzision und Geschwindigkeit, selbst bei extrem geringer Tiefenschärfe. Duale Schrittmotoren sorgen für schnelle, kontinuierliche Anpassungen, um das Fokusmessfeld scharf zu halten. Mühelose Bedienung: Zwei Funktionstasten (Fn) sind perfekt für Hoch- und Querformataufnahmen platziert. Der große, gerändelte Fokussierring lässt sich leichtgängig bedienen, der Einstellring ist vollständig anpassbar.

Zwei Funktionstasten (Fn) sind perfekt für Hoch- und Querformataufnahmen platziert. Der große, gerändelte Fokussierring lässt sich leichtgängig bedienen, der Einstellring ist vollständig anpassbar. Robust: Das solide Gehäuse ist an den Anschlüssen und Tasten umfassend abgedichtet. Eine Gummidichtung verhindert, dass Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit in das Bajonett gelangen. 1

Das solide Gehäuse ist an den Anschlüssen und Tasten umfassend abgedichtet. Eine Gummidichtung verhindert, dass Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit in das Bajonett gelangen. Geeignet für 82-mm-Filter: Das NIKKOR Z 35mm f/1.2 S eignet sich für dieselbe breite Palette von 82-mm-Schraubfiltern wie die 50-mm und 85-mm f/1.2 Objektive der S-Line.

Das NIKKOR Z 35mm f/1.2 S eignet sich für dieselbe breite Palette von 82-mm-Schraubfiltern wie die 50-mm und 85-mm f/1.2 Objektive der S-Line. Teil des f/1.2-Trios der S-Linie: Tiefenschärfe, Farbtreue, Farbton, Bokeh – die Bildeigenschaften bleiben konsistent über die Brennweiten 50 mm, 85 mm und 35 mm der NIKKOR Z f/1.2-S-Line-Objektive hinweg.

Preis und Verfügbarkeit

Das NIKKOR Z 35mm f/1.2 S ist voraussichtlich Ende Februar 2025 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 3.249,00 EUR im Handel erhältlich.

Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden sich unter www.nikon.de.