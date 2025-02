OMR x IMAGING Convention: Foto und Video neu denken

Neues Top-Branchen-Event am 5.-7. Mai im Rahmen des OMR Festivals

Exklusives Speaker-Line-up gibt starke Business-Impulse

OMR x IMAGING Masterclass: Die Zukunft der Visual Content Creation

Süsel, 4. Februar 2025. Steht der Imaging-Markt am Scheideweg zwischen Masse und Nische? Welche Innovationen braucht es, um den Markt zu dynamisieren? Welche Erfolgsstrategien sind aktuell am Start? Was kann die Imaging-Branche von anderen Märkten lernen? Welche Rolle spielen dabei Handel, Hersteller, Dienstleister und Kommunikation? Ist der aktuelle Retro-Trend eine Lösung oder Teil des Problems? Und wie führen wir die einzelnen Stränge zu einer erfolgversprechenden Gesamtstrategie zusammen? Auf diese und viele weitere drängende Fragen der Imaging-Branche geben zehn Top-Referent:innen im Rahmen des neuen B2B-Eventformats OMR x IMAGING am 5. Mai im Hotel Gastwerk in Hamburg klare Antworten, veranstaltet von OMR sowie von New C, dem Marktführer bei Imaging-Medien.

Der Erfolg der Imaging-Branche hängt besonders von echten Innovationen ab. Dietmar Wüller (Image Engineering, President VCX-Forum e.V. – ein Zusammenschluss führender Smartphone-Hersteller) weiß wie kein Zweiter, welches Innovations-Potenzial noch bei Kameras und Smartphones schlummert – und welches nicht. Welche Rolle spielen die neuesten KI-Modelle und Möglichkeiten in Sachen Video und Foto für die Weiterentwicklung der Branche? Antworten darauf weiß Adrian Rohnfelder (Mitgründer AI Imagelab). Wie wichtig sind Zukunftstechnologien im Einklang mit der 100- jährigen Tradition und Geschichte des Premium Kameraherstellers aus Wetzlar? Leica Camera Deutschland gibt spannende Einblicke.

Wie intelligente Kommunikations-Strategien das Herzstück jeglichen Markterfolgs bilden, zeigen exklusiv vier Top-Agenturen, die aktuelle Best-Cases ihrer Marken-Kunden aus dem Imaging-Bereich präsentieren: Jan König (Co-Founder Odaline) stellt mehrfach ausgezeichnete TikTok-Strategie vor, Fabian Jung (Chief Creative Director und Co-Founder Ryzon) referiert zusammen mit Marie Baap (Social Media Managerin) über Visual Storytelling für den Kunden Leica Camera und Uli Kramer (Geschäftsführung und Founder Pilot) präsentiert aus der Sicht eines Markenspezialisten die Außendarstellung der Foto-Branche sowie aus der Sicht eines Foto-Enthusiasten die Erwartungen der Kernzielgruppe “Foto-Amateur”. Falko Ohlmer (Co-Founder und Geschäftsführer Arndt Benedikt) widmet sich dem Thema “Wie visuelle Konzepte die Markenbotschaft authentisch transportieren und eine tiefere, emotionale Verbindung zur Zielgruppe aufbauen, um langfristige Markenbindung zu fördern.”

Weitere Speaker

Wie sehen neue Workflows für Fotografen aus und warum braucht es trotz KI auch in Zukunft Menschen, um starke Bilder zu kreieren? Nicht nur das wissen Markus Goles (Creative Director), Sebastian v. Wyschetzki (Creative Director) & Daniel Partzsch

(Creative Technologist) – Seven.One Entertainment Group, sondern auch, wie mit einer innovativen Foto-App Communitys aktiviert werden.

Um den Imaging-Markt zu definieren, braucht es Zahlen und einen Blick über den Tellerrand der eigenen Branche. Den liefert Jan Lorbach (Analysts Nielsen/GfK) ebenso wie potenzielle Auswirkungen von Vertriebskonzepten wie z. B. Agentur-Modellen.

Aus Puzzleteilen wird ein Gesamtbild: Eine abschließende Panel-Diskussionsrunde fügt die einzelnen Ideen der genannten Impuls-Vorträge der OMR x Imaging Convention zu einem “Zukunftsmodell Imaging” zusammen. Die gesamte Veranstaltung wird gesponsert u. a. durch Leica Camera Deutschland.

OMR x IMAGING Masterclass

Wie verändert sich die Kreativität bei der visuellen Content Creation beispielsweise durch generative KI? Wie werden Fotos zu Ikonen? Was ist besser zum erfolgreichen Storytelling – Video oder Still-Foto? Ist die Kommunikation von vielen und lauten Bildern die einzige Chance, um in der Bilderflut Aufmerksamkeit zu erlangen? Und wie kann man mit Bild-Dienstleistungen in Zukunft Geld verdienen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der OMR x IMAGING Masterclass am 6. Mai auf dem OMR25 Gelände (Messe Hamburg). In einer mit relevanten Infos vollgepackten Stunde entwickeln und diskutieren Branchen-Experten, Fotografen und Content Creators die Zukunft des Business-Modells Imaging.

Wolfgang Heinen (CEO des Mit-Veranstalters New C): “Wir müssen Imaging anders, neu denken, um in diesem Markt in Zukunft erfolgreich zu sein, und zwar aus der Perspektive der vielen Menschen, die fotografieren – egal, mit welchem Gerät. Wir haben in Deutschland etwa eine halbe Million Menschen, die Fotografie als echtes Hobby betreiben, dazu kommen etwa 20.000 Berufsfotografen und etwa 50 Millionen Menschen, die jeden Tag Bilder als Kommunikationsmittel nutzen. Die OMR x IMAGING Conference soll den Teilnehmenden echte Impulse geben, um auf dieser Basis neue Wertschöpfungsmodelle zu entwickeln. Dazu sind alle Marktteilnehmer gefordert: Hersteller, Handel, Dienstleister und Medien.”

Preise und Tickets

Das exklusive OMR x IMAGING Event Paket für nur 599 Euro (bis 15. Februar 2025) ist ein einmaliges Angebot aus Imaging Convention und Get-Together-Dinner (5. Mai im Gastwerk Hamburg) sowie aus Masterclass und Guided Tours plus Eintritt zum regulären OMR Festival (6. und 7. Mai, Hamburg Messegelände). Das Paket beinhaltet die Teilnahme und den Zugang zu einer einzigartigen Kombination von hochkarätigen Branchenveranstaltungen sowie den Eintritt zum OMR Festival (Wert alleine schon 549 Euro!).

Bis zum 15. Februar 2025 gibt es das umfangreiche und attraktive Event-Paket für nur 599 Euro zzgl. MwSt. (statt regulär 699 Euro zzgl. MwSt. nach dem 15. Februar). Weitere Infos und direkt anmelden hier: www.new-c.de/omr

Über OMR

OMR ist die führende Plattform für die digitale Wirtschaftswelt. Das OMR Festival ist die größte Zusammenkunft von Führungskräften aus Digitalwirtschaft, Medien und Marketing in Europa. Im Jahr 2024 besuchten rund 67.000 Menschen das OMR Festival in Hamburg. Das zweitägige Event bietet der Marketing- und Digitalszene ein umfassendes Programm aus Konferenz, Masterclasses, Side Events und Expo.

Im Rahmen des OMR Festivals 2025 findet erstmals das OMR x IMAGING Event aus Konferenz, Networking-Evening, Masterclass und Guided Tours als offizielles OMR Side-Event statt.

Über New C

New C. GmbH & Co. KG wurde 2017 von Wolfgang Heinen und Florian Schuster gegründet. Heinen ist seit Jahrzehnten eine prägende Figur in der Welt der Foto-Medien, Schuster machte vor der Gründung von New C in verschiedenen Führungspositionen bei Hubert Burda Media Karriere. Heute gilt New C als eines der größten Medienhäuser Europas im Bereich Fotografie. Mit seinen digitalen Angeboten und Printmagazinen, darunter PHOTO PRESSE, PhotoWeekly, PhotoKlassik und Photoscala erreicht New C alle Fotografen-Zielgruppen im deutschsprachigen Raum – vom Technikfan über den Vollblut-Profi bis hin zum künstlerisch Schaffenden.