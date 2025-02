Von Canons starken Kameraabsätzen über die Fusion von Getty Images und Shutterstock bis hin zu neuen Entwicklungen bei KI und 3D-Druck – die Imaging-Branche bleibt in Bewegung. Zudem sorgt die Einführung des Digital Product Passport für Batterien in der EU für Diskussionen. Wolfgang Heinen, Herausgeber der Magazine PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik, kuratiert die wichtigsten News der Woche.

Imaging Business News KW06/25

Canon in der Erfolgsspur:

Die Einnahmen des japanischen Konzerns mit Kameras stiegen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 %, während die Verkäufe von „Netzwerkkameras und anderen“ sogar um 12,8 % zulegten. Das vierte Quartal war mit einem Anstieg von 14,6 % bei den Fotokameras im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 besonders stark. Der Betriebsgewinn im Bereich Imaging stieg um 3,9 %. Für 2025 rechnet Canon mit einem Anstieg der Kameraverkäufe um 9,3 %.

Die Größe des Gesamtmarktes im Jahr 2024 liegt, so Canon, bei 6,3 Millionen Einheiten und damit leicht über dem Vorjahreswert. Und für 2025 wird erwartet, dass man in etwa auf demselben Niveau liegen wird. Mehr hierzu auf Petapixel (Englisch).

Digital Product Passport DPP für Batterien:

DPP in der EU wird ein sogenannter „Batteriepass“ sein, wie er in Artikel 77 der EU-Batterieverordnung vorgeschrieben ist. Der Batteriepass, der bis zum 18. Februar 2027 verbindlich eingeführt werden soll, ist ein elektronischer Datensatz, der Informationen über den gesamten Lebenszyklus einer Batterie enthält.

https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/EU-s-Digital-Product-Passport-regulations-set-to-take-effect.html

Fusion Getty Images Holdings und Shutterstock:

Beide Bilddatenbank-Giganten werden sich im Rahmen einer Fusion zusammenschließen. Das neue Unternehmen, die Getty Images Holding mit einem Wert von 3,7 Milliarden Dollar, wird weiterhin an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „GETY“ gehandelt werden.

Zur News zur Fusionierung auf PhotoScala: Getty Images und Shutterstock fusionieren

3D-Druck wächst stark:

Experten konstatieren, dass 3D-Druck enorme Potenziale hat. So wird ein Umsatzwachstum des weltweiten 3D-Druckmarktes von 27,52 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 150,2 Milliarden Dollar im Jahr 2032 prognostiziert. Basis des Wachstums sind relevante Innovationen.

Mehr dazu auf www.thomasnet.com

Gigantenhochzeit Xerox und Lexmark:

Für 1,5 Milliarden Dollar soll Xerox den bisherigen Wettbewerber Lexmark übernehmen. Die Fusion soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden. Das neue Unternehmen wird mehr als 200.000 Kunden in 170 Ländern mit 125 Produktions- und Vertriebseinrichtungen in 16 Ländern bedienen.

Mehr hierzu auf der Unternehmenswebseite: www.xerox.com

KI und seine Auswirkung auf unsere Wahrnehmung:

Mike Harris, Editor der Online-Plattform Digital Camera World, hat einen interessanten Artikel über KI veröffentlicht: „KI-generierte Bilder stellen eine Bedrohung dar, über die nicht genug gesprochen wird. Wie wird sich KI langfristig auf unsere Wahrnehmung von Bildern auswirken?” Wichtige Fragen, interessante Antworten.

Zum Beitrag (Englisch).