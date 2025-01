Canon hat eine neue Spezialanwendung vorgestellt, die die Farbanpassung für die CR-N700 PTZ-Kamera automatisiert. Die Software ermöglicht es, die Farbgebung der Kamera schnell und präzise an andere Geräte, einschließlich Modelle von Drittanbietern, anzupassen.

Die App nutzt Industriestandard-Farbkarten und generiert automatisch 3D-Look-Up-Tabellen (LUTs), die in die Kamera importiert werden können. Dies optimiert die Farbabstimmung, was insbesondere bei Live-Events und Produktionen mit hohem Zeitdruck von Vorteil ist. Die benutzerfreundliche Bedienung richtet sich an professionelle Anwender, erfordert jedoch keine tiefgehenden Farbmanagement-Kenntnisse.

Pressemitteilung Canon: