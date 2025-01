Pictrs.com launcht neues Shopdesign

Leipzig, 24.01.2025: Pictrs.com – das Shopsystem für Fotografen veröffentlicht das neue Design für alle Shops! Ab sofort sind viele neue Vorlagen und Möglichkeiten im Shopdesigner-Baukausten verfügbar, um den eigenen Onlineshop individuell zu gestalten.

Der neue Look CRN (clean, reduced, nice) ist benutzerfreundlicher und löst den Vorgänger von 2018 ab. Das Update entstand über mehrere Monate hinweg in Zusammenarbeit mit Pictrs-Nutzer*innen, die eine BETA-Version testen konnten.

Die neue Version des Shopdesigns von Pictrs.com kann ab sofort von allen Fotografi nnen und Fotografen in allen Tarifen genutzt werden, um ihre Fotos im eigenen Shop online zu verkaufen. Bestandskund*innen können den Shop ab sofort selbst umstellen, Neukund*innen starten direkt mit dem neuen Design. Die mobile Version wird ebenfalls demnächst einen Neuanstrich erhalten.

Oft gewünscht: 3 Highlights des neuen Shopdesigns von Pictrs

1. Fullscreen Header: Kopfbereich der Webseite jetzt größer und effektvoller (Foto individuell)

2. Galerieansicht als Masonry: häufi g gewünscht und endlich möglich

3. Bestellansicht: Komplette Überarbeitung der Produkt- und Formatauswahl

Über Pictrs:

Pictrs ist das Shopsystem zum Verkauf von Fotos im Internet mit Sitz in Leipzig. Die GmbH wurde 2010 von Philipp Albig und Christian Prüfer in Berlin gegründet. Zu ihren Kund*innen gehören Hochzeitsfotograf*innen, Schul- und Kindergartenfotograf*innen, Sport- und Eventfotograf*innen, Fotobox-Betreiber*innen sowie Fotostudios, Hobbyfotograf*innen und Künstler*innen, Besitzer*innen von Bildarchiven und all jene, die ihre Bilder online verkaufen möchten. Mittlerweile zählt Pictrs über 10.000 Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Shopsystem hat sich bei Fotografi nnen und Fotografen im deutschsprachigen Raum dank einfacher Bedienbarkeit, fairer Preise, hoher Qualität und durch seinen persönlichen Service etabliert.

www.pictrs.com