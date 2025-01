Tradition trifft Zukunft – bpp Führungswechsel setzt neues Licht auf verlässliche Werte

Köln, 15. Januar 2025 – Nach 30 Jahren erfolgreicher Führung übergibt Wolfgang Kornfeld die Berufsinitiative an ein junges Führungsteam. Caleb Ridgeway und Sebastian Weissmann übernehmen den bpp und holen Marita Konway in die Geschäftsleitung.

Der bund professioneller portraitfotografen (bpp), eine der führenden Organisationen für People-Fotografinnen und Fotografen mit Sitz in Köln, hat unter der Leitung von Wolfgang Kornfeld eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und ist heute eine starke Gemeinschaft von professionellen Mitgliedern.

Aus der von Michael Belz (+2016) gegründeten Initiative „Förderkreis Portrait“ ging 2010 der bpp hervor, der sich schnell zu einer zentralen Anlaufstelle für Berufs-Fotografinnen und Fotografen entwickelte, die Kornfeld mit Engagement und Herzblut prägte. Gemeinsam mit seinem Team schuf er eine Plattform für Networking, Weiterbildung und Zertifizierungen, welche zu einem Ort des Austauschs und der Inspiration wurde – ein „Raum zum Auftanken“.

„Es war mir eine große Ehre“, so Kornfeld, „den bpp in den letzten Jahren zu leiten und mit einem engagierten Team weiterzuentwickeln. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir sind zu einem unverzichtbaren Partner der Branche geworden. Nun freue ich mich darauf, dass das neue Team die Erfolgsgeschichte weiterschreibt.“ Kornfeld übergibt den bpp an die neuen Inhaber Caleb Ridgeway und Sebastian Weissmann.

Über die neue Führung

Ridgeway, selbst zertifizierter IPQ-Fotograf (International Photographer of Quality), Ausbilder im Fotografenhandwerk und langjähriges bpp-Mitglied, bringt eine klare Vision für die Zukunft mit: “Wir werden den bpp zu einer noch stärkeren Stimme für die Interessen der Fotografinnen und Fotografen in der Wirtschaft und Politik machen und wir werden die Zusammenarbeit innerhalb der Branche weiter ausbauen. Der bpp wird hohe Qualitätsstandards in der Fotografie fördern und seine Mitglieder bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die exklusive Zertifizierung als bpp-Fotograf bzw. Fotografin. Unsere Mitglieder sollen mit all den Veränderungen und technologischen Neuerungen am Markt eine sichere Zukunft haben.“

Weissmann, Experte für strategisches Product & Business Development, kommt von Wacom und kennt die Branche gut. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er sich auf die nachhaltige Entwicklung des bpp konzentrieren. „Die Erstellung authentischer Bilder, die die Geschichte der Menschen dokumentiert, ist im Hinblick auf die Trends & Technologien noch wichtiger geworden. Daher wird sich der bpp intensiver auf seine Werte konzentrieren. Wir werden Bildschaffende zusammenzubringen, sie aus- und weiterbilden und dabei unterstützen, ihre Kunden noch besser zu erreichen. Ebenso werdenwir die Nachwuchsförderung verstärken, um die Zukunft unseres wertvollen Berufs zu sichern.”

„Da wir uns stark auf die strategische Entwicklung fokussieren“ so Ridgeway, „freuen wir uns sehr, dass wir Marita Konway für die Geschäftsleitung des bpp gewinnen konnten.“

„Aus meiner Sicht gibt es keine bessere Besetzung für diese wichtige und verantwortungsvolle Position und alle weiteren Team-Mitglieder bleiben ebenfalls im Boot,“ fügt Weissmann hinzu.

Konway, studierte Kulturwissenschaftlerin, bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Corporate Communication & PR mit. Da sie seit 12 Jahren eine starke Säule des Unternehmens ist, wird sie die operative Führung und Geschäftsleitung übernehmen.

“Mein Ziel ist es, den bpp zu einem noch attraktiveren Netzwerk für Fotografinnen und Fotografen zu machen und das so wertvolle, familiäre Verhältnis zu unseren Mitgliedern stärker zu vertiefen”, betont Konway.

“Gerade in Sachen Kommunikation werden wir mehr tun: Der persönliche Austausch zu den Mitgliedern sowie allen anderen Akteuren der Branche liegt mir hier besonders am Herzen. Ich wünsche mir, dass wir noch sehr viel mehr kreative und talentierte Menschen erreichen, die sich uns anschließen. Ende Juni werden wir das große bpp Summer Light Festival veranstalten, bei dem wir viele Neuigkeiten mitteilen werden.”

Blick in die Zukunft

In Zeiten des Wandels setzt der bpp einen neuen Fokus und schärft den Blick auf die Zukunft. Die Mitglieder können sich auf ein vielfältiges Angebot an Weiterbildungen, Events und weiteren Services freuen.

Web: www.bpp.photography