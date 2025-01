PhotoScala war für Sie vor Ort beim WILD-Abenteuertag 2025 am 26.01. in Wolfratshausen. Zwei spannende und emotionale Vorträge begeisterten und berührten die Zuschauer in der ausverkauften Loisachhalle. Lesen Sie hier unsere Eindrücke.

Alle zwei Jahre organisiert Dirk Rohrbach und die Stadt Wolfratshausen das WILD-Abenteuerfestival. Es hat sich zu einem Tummelplatz von Foto- und Reisebegeisterten entwickelt. Doch zwei Jahre ist eine lange Zeit – besonders für so ein unruhiges Publikum. So hat man sich entschieden, die lange Wartezeit mit einem „WILD-Abenteuertag“ zu verkürzen. PhotoScala hat sich diesen zauberhaften Appetithappen nicht entgehen lassen.

Die restlos gefüllte Loisachhalle in Wolfratshausen hat ihre Besucher bei einer wilden Mischung aus Früh-Frühling und Spät-Winter empfangen. Für Organisator Dirk Rohrbach, der sich zwischen Extremtour und Fotoworkshop – oder andersherum – gerne die Zeit nimmt alle Abenteuerlustigen zu begrüßen, hat mit der Stadt ein tolles Programm für den Tag auf die Beine gestellt.

„Luigi muss nach Hause“ von Gereon Roemer und Martin Buschmann

Nässe, Kälte und Wind hätte es nicht gebraucht, um beim ersten Vortrag tiefe Sehnsüchte zu wecken. Mit „Luigi muss nach Hause“ präsentieren Gereon Roemer und Martin Buschmann das Ergebnis einer fast unglaublichen Reise. Mit „Luigi“ ist der Fiat 500, Baujahr 1967 gemeint, der einst Martin Buschmanns Vater gehörte und seine Heimat Catania auf Sizilien vor langer Zeit verließ. Die Idee der beiden Fotografen, das Auto wieder fit zu machen und nach Hause zu bringen entwickelte sich zu einer nervenaufreibenden, aber bildgewaltigen Odyssee durch die schönsten Landschaften Italiens.

Über mehrere Etappen kämpften und genossen sich die beiden über den Comersee, Florenz und Neapel ans Ziel. Wehmütig, zufrieden und mit gewaltiger Lust auf eine Pizza blieb ein Hauch „Dolce Vita“ an den letzten Bildern dieses unterhaltsamen Reiseberichts im Raum zurück.

Neugierig geworden? Die beiden touren auch noch weiter durch Deutschland: Hier geht es zu den weiteren Terminen.

„Heilige Berge Europas“ von Bernd Ritschel

Wer selbst Lust bekommt unvergessliche Bilder in Italien zu machen hat passend dazu eine perfekte Gelegenheit. Akteur Nummer zwei des Abends, Lokalmatador Bernd Ritschel bietet, zusammen mit Bernd Römmelt, Ines Thomsen und Andreas Marx vom 02. Bis 06. April 2025 einen Workshop in Arco (Link zum Workshop) am Gardasee an. Und wie er verraten hat, soll es sogar noch möglich sein, mitzufahren.

Doch vor Bella Italia müssen zuerst die Alpen überquert werden. Einige ihrer und andere „Heilige Berge Europas“ waren dann Thema von Bernd Ritschel. Der bergsteigende Fotograf hat über sein neues Buch erzählt. Dabei nahm er die Zuhörer emotional mit auf eisige Gipfel, strapaziöse Touren und – für all das – entlohnende Ausblicke. Die Alpen und Irland, die Highlands und Slowenien oder die Vulkane am Stiefel – nicht die Gipfel, sondern das Erlebnis, die Stimmung und die Erfahrungen, mit Ruhe und Muse diese Berge bereisen zu können, stehen in seinem Vortrag im Mittelpunkt.

Als der Applaus langsam abebbt und Dirk Rohrbach die letzten Worte an die bis zum Limit des Brandschutzes zulässigen besetzte Halle richtet, ist jeder noch tief in den Bildern und Eindrücken gefangen, die sich in den letzten Stunden geboten haben. Ob es die Lust an Kultur, am Wandern und Reisen oder am Fotografieren ist, was die Besucher herein getrieben hat, ein jeder weiß wieder, warum er dieser Leidenschaft nachgeht.

Buchtipp – Heilige Berge Europas

Europas heilige Berge

Sehnsuchtsorte voller Stille und Faszination von Bernd Ritschel und Nina Ruhland

Preis: 40,00 €

24.0 x 28.0 cm, gebunden,

208 Seiten mit 160 farbigen Abbildungen

ISBN 978-3-95728-871-4 www.knesebeck-verlag.de

Ausblick

Und zum Glück ist ja nächstes Jahr zur selben Zeit dann wieder das WILD-Abenteuerfestival – zwei volle Tage für die wilden, die leidenschaftlichen und die unruhigen Momentesammler.

Mehr Informationen zum WILD Abenteuerfestival und weiteren Veranstaltungen: www.wild-festival.com