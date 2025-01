Der Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) führt gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Image Market – Business Trends“ des Studiengangs Visual Journalism and Documentary Photography der Hochschule Hannover die sechste Erhebung zum deutschen Bildermarkt durch. Im Mittelpunkt der diesjährigen Studie stehen die Auswirkungen und Potenziale der Künstlichen Intelligenz (KI) im Bildermarkt. Die Befragung richtet sich an in Deutschland ansässige Bildagenturen und Fotograf:innen, die eigenes Archivmaterial vertreiben. Die Teilnahme ist vom 14. bis 31. Januar 2025 möglich und erfolgt anonym. Die Ergebnisse werden am 3. April 2025 auf dem PICTAday in Hamburg präsentiert.

Pressemitteilung BVPA: