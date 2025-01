DOCMA startet durch: Bewährte Expertise mit neuem Verlagspartner

Süsel, 23. Januar 2025 – Das renommierte Fachmagazin DOCMA, seit über 20 Jahren bekannt für seine wegweisenden Beiträge zur kreativen Bildbearbeitung und in den letzten Jahren um das Thema Künstliche Intelligenz und ihre Anwendung in der Fotografi e ergänzt, wechselt zur nächsten Ausgabe in den Verlag New C.

DOCMA-Mitbegründer Christoph Künne übergibt das quartalsweise erscheinende Printmagazin an New C, bleibt der Marke aber gleichzeitig als Herausgeber erhalten. Die langjährigen Mitarbeiter Michael J. Hußmann, Olaf Giermann und Johannes Wilwerding – ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet – bleiben dem Team erhalten. Unterstützt werden sie dabei in Zukunft von Benjamin Lorenz, bekannt als Chefredakteur von CHIP FOTO-VIDEO, der künftig auch als Chefredakteur von DOCMA fungieren wird; zudem kommt Lars Kreyßig als Chef vom Dienst an Bord.

Während DOCMA mit erweiterten KI-Themen noch tiefer in die Zukunftstechnologien eintauchen wird, kommt dabei aber auch die klassische Bildbearbeitung mit Photoshop, Lightroom & Co. garantiert nicht zu kurz, betont Chefredakteur Benjamin Lorenz.

DOCMA erscheint weiterhin viermal jährlich als Printausgabe und ePaper, das nächste Mal im März 2025, und bietet mit dem kostenpfl ichtigen, wöchentlichen Newsletter „DOCMA2go“ einen zusätzlichen redaktionellen Service – als Zusatzangebot für Abonnenten oder für reine Digitalleser.

Website DOCMA.info und Newsletter

Die Website DOCMA.info und der wöchentliche Newsletter, die „DOCMAtische Depesche“ bleiben in den Händen der DOCMAtischen Gesellschaft und Christoph Künne, der sich aus dem operativen Print-Geschäft zurückzieht, aber dem Magazin verbunden bleibt. Künne: „Ich freue mich, mit New C den mit Abstand stärksten Partner gefunden zu haben, den ich mir für die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von DOCMA wünschen kann. Die hohe fotografi sche Expertise, die Aufgeschlossenheit des Teams für Innovationen und die ausgeprägte verlegerische Kompetenz werden das DOCMA Magazin zielgerichtet weiterentwickeln.“

New C macht Medien für Menschen mit echter Leidenschaft – eine Ausrichtung, die perfekt zu DOCMA passt. Florian Schuster, Mitgründer von New C und neben Christoph Künne neuer Co-Herausgeber von DOCMA, blickt zuversichtlich in die gemeinsame Zukunft: „Wir begeistern uns selbst für die Themen, die wir veröff entlichen, und möchten unsere Leserinnen und Leser mit dieser Begeisterung anstecken. DOCMA passt hervorragend in unser Portfolio, weil es kreative Bildwelten, hochwertige Gestaltung und fundiertes technisches Wissen vereint.“

Ab Nummer 113 unter neuer Führung

Die erste DOCMA-Ausgabe unter der Führung von New C wird die Nummer 113 sein. Dabei blickt das Magazin auf 23 Jahre Geschichte zurück. DOCMA wurde 2002 von Christoph Künne und Hans D. „Doc“ Baumann ins Leben gerufen, als Gegenentwurf zu techniklastigen Foto-Magazinen, bei denen aus Sicht der DOCMA-Gründer die vielen Kameratests zu wenig Platz für praktische Bildbearbeitungs-Themen bieten. Bis heute versteht sich das Magazin als „Forum für Profi s und solche, die es werden wollen“ – so stand es bereits im Editorial in der zweiten Ausgabe.

New C. GmbH & Co. KG wurde 2017 von Wolfgang Heinen und Florian Schuster gegründet. Heinen ist seit Jahrzehnten eine prägende Figur in der Welt der Foto-Medien, Schuster machte vor der Gründung von New C in verschiedenen Führungspositionen bei Hubert Burda Media Karriere. Heute gilt New C als eines der größten Medienhäuser Europas im Bereich Fotografi e. Mit seinen digitalen Angeboten und Printmagazinen, darunter PHOTO PRESSE, PhotoWeekly, PhotoKlassik und Photoscala erreicht New C alle Fotografen-Zielgruppen im deutschsprachigen Raum – vom Technikfan über den Vollblut-Profi bis hin zum künstlerisch Schaff enden.