Ein Bild des brasilianischen Surfers Gabriel Medina hat die World Sports Photography Awards 2025 in der Kategorie „Aquatic“ gewonnen. Der französische Fotograf Jérôme Brouillet, ansässig in Tahiti, nahm das preisgekrönte Foto während des Surf-Wettbewerbs bei den Olympischen Spielen 2024 in Teahupo’o, Französisch-Polynesien, auf. Das Bild, das den Moment perfekt zwischen Athlet, Spektakel und Fotografie einfängt, wurde von der Jury als „einzigartig und emotional kraftvoll“ beschrieben​.

Die World Sports Photography Awards gelten als die einzigen globalen Auszeichnungen für Sportfotografie und zielen darauf ab, herausragende Bilder und ihre Fotografen zu würdigen. In diesem Jahr nahmen über 2.200 Fotografen aus 96 Ländern teil, die mehr als 13.000 Bilder in insgesamt 24 Sportkategorien einreichten. Die Gewinnerfotos decken ein breites Spektrum an Sportarten ab, darunter American Football, Leichtathletik, Formel 1 und Fußball​.

Sophie Collins, Marketingchefin des Sponsors MPB, betonte in ihrer Laudatio die Kraft der Sportfotografie: „Ein einzelnes Bild kann Geschichten erzählen, die weit über das Spielfeld hinausgehen. Es war inspirierend, die Kreativität und Leidenschaft zu sehen, die die diesjährigen Teilnehmer in ihre Arbeit eingebracht haben.“

Die vollständige Galerie aller Gewinnerbilder ist auf der offiziellen Website der World Sports Photography Awards verfügbar (World Sports Photography Awards).