Vernissage einer nationalen Polaroid-Fotoausstellung beim Tag der offenen Tür im Deutschen Kameramuseum

Freier Eintritt am 2. Februar – Verein Deutsche Sofortbild Kunst zeigt „:insight“

PLECH – Die Besucher des Deutschen Kameramuseums in Plech erwarten zum Saisonstart 2025 im Deutschen Kameramuseum in Plech am Sonntag, 2. Februar, ab 11 Uhr nicht nur viele neue Exponate, sondern auch packende Fotografien, die diesmal der Verein Deutsche Sofortbild Kunst e. V. beisteuert. Gezeigt werden ziemlich untypische, oft experimentelle Polaroid-Aufnahmen einer Vielzahl von Künstlern aus der ganzen Bundesrepublik. Der geheimnisvolle Titel der Bilderschau ist “:insight”.

Der Verein Deutsche Sofortbild Kunst e. V. wurde laut Pressemitteilung des Deutschen Kameramuseums offiziell 2024 gegründet, hat aber gedanklich seinen Ursprung bereits bei der ersten Werkschau der Deutschen Sofortbild Kunst in Bochum genommen. Diese fand 2023 statt, als Dr. Sabine Skodda die Initiative ergriff und die Ausstellungsreihe „:unmittelbar“ ins Leben rief. Nahezu 50 Künstler und Künstlerinnen zeigten für ein Wochenende im Herbst ihre Werke im Kunstbunker Bochum.

„Es entstand eine wunderbare Energie und Dynamik, und der eindringliche Wunsch, die Deutsche Sofortbild Kunst weiter voranzubringen“, schreibt Anna Borek, Vorstandsmitglied des Fördervereins Deutschen Kameramuseums in Plech. Borek ist selbst Mitglied des Vereins und kuratierte zusammen mit anderen Polaroid-Begeisterten diese Bilderschau in der Treppenhaus-Galerie im Museum.

Sofortbildkunst fördern

Ziel des Vereins Deutsche Sofortbild Kunst e. V. ist es, die Sofortbild Fotografie in Deutschland zu fördern, ihr Raum zu geben und zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Borek: „Wir organisieren Ausstellungen, Workshops, Kurse und gehen passende Kooperationen ein, um damit Räume zu schaffen, die die Vielfalt dieser Kunstform zur Geltung bringen – dabei verfolgen wir stets rein gemeinnützige Zwecke.“

Folgerichtig ist auch am Börsensonntag, 25. Mai 2025, im Kameramuseum ein Polaroid-Workshop geplant. Näheres folgt nach der öffentlichen Vernissage zur Fotoausstellung, die am Sonntag, 2. Februar 2025, um 11 Uhr im Kameramuseum in Plech stattfindet. Die Vernissage ist verbunden mit einem Tag der offenen Tür mit traditionell freiem Eintritt zum Start in die neue Museumssaison. Näheres auf der Website des Museums: www.kameramuseum.de.