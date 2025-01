BVPA-Webinar: Die wichtigsten Bildrechts-Entscheidungen 2024

Berlin, 10.01.2025 – Das BVPA-Webinar am 30. Januar 2025 vermittelt einen Überblick der relevanten Rechtsprechung aus dem Bereich des Bildrechts des vergangenen Jahres. Die Online-Veranstaltung richtet sich sowohl an Bildanbieter als auch professionelle Bildanwender.

Fototapete, Drohnenbilder, Pastiche: Die Rechtsprechung des vergangenen Jahres war wieder gefüllt mit interessanten Fallstricken. Für professionelle Anbieter und Nutzer von Bildern ist es wichtig, die Cases und ihre Auswirkungen auf das Foto-Business auf dem Schirm zu haben. Am 30. Januar 2025 bietet der Bundesverband professioneller Bildanbieter e. V. daher die Chance, die relevanten Entscheidungen aus 2024 genauer kennenzulernen.

Unter anderem werden folgende Streitfälle behandelt:

Erwerb vertraglicher Nutzungsrechte für Online-Videos: TikTok hat Lizenzverhandlungspflicht

Internationale Zuständigkeit bei Urheberrechtsverletzung

„Reichsbürger“-Foto: Zwischen Persönlichkeitsrecht und Pressefreiheit

Luftbildaufnahmen von Michael Schumachers Ferienvilla

Referent des Webinars ist Rechtsanwalt Frank Michael Höfinger. Er wird die Entscheidungen vorstellen, kommentieren und die Auswirkungen für die professionelle Bildvermarktung und -nutzung aufzeigen. Frank Michael Höfinger ist seit 2008 bei der Kanzlei LAUSEN beschäftigt, seit 2023 in München. Seine Schwerpunkte liegen im Datenschutz-, Urheber- und Medienrecht. Nebenbei ist er als Dozent unter anderem für die Akademie der Deutschen Medien tätig.

Das Webinar findet am Donnerstag, den 30. Januar 2025 in der Zeit von 10.30 bis ca. 12.30 Uhr statt und kann vom internetfähigen PC oder Mac angewählt werden. Der Preis beträgt für BVPA-Mitglieder € 45,– p.P. zzgl. MwSt., für Nicht-Mitglieder € 90,– p.P. zzgl. MwSt. Bei Anmeldung von mehr als 2 Teilnehmern eines Unternehmens gewähren wir einen Nachlass.

Anfragen und Anmeldungen bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@bvpa.org .

