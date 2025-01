Die Transcontinenta GmbH ist zum H&Y-Vertriebshändler ernannt worden

Die Transcontinenta GmbH ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie seit dem 1. Januar 2025 zum Vertriebshändler der H&Y-Filtermarke für Deutschland und Österreich ernannt wurde.

H&Y Filter wurde 2006 in Hongkong gegründet und ist eine führende Marke in der Foto- und Videobranche, die für ihr Engagement bei der Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger Filterprodukte bekannt ist.

Die Hauptphilosophie des Unternehmens besteht darin, Fotografen und Videofilmern ein Maximum an Flexibilität und kreativer Kontrolle zu bieten, damit sie in jeder Aufnahmeumgebung beeindruckende Bilder und Aufnahmen machen können. H&Y Filter hat sich der Verwendung der besten Materialien und der Langlebigkeit seiner Produkte verschrieben, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Amateur- und Profifotografen macht. Der erste große Durchbruch bei den technologischen Fortschritten war die Einführung des preisgekrönten magnetischen quadratischen Filterhaltersystems der K-Serie im Jahr 2017. Dies vereinfachte die Art und Weise, wie Fotografen Filter an ihren Objektiven anbringen können, mit einem innovativen magnetischen Filterhaltersystem, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

H&Y Filter bietet eine breite Palette von Filtersystemen

In der Fotografie und Videoproduktion ist die Wahl des richtigen Filtersystems genauso wichtig wie die Wahl der richtigen Kamera und des richtigen Objektivs. Filter verbessern nicht nur die Bildqualität, sondern erzeugen auch besondere Effekte oder Stimmungen. Da jeder Fotograf und Videofilmer seinen eigenen Stil und seine eigenen Motivvorlieben hat, ist die Auswahl des bestmöglichen Filtersets von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund bietet H&Y drei verschiedene Filtersysteme an:

H&Y RevoRing: Ein einzigartiges Werkzeug zur Filterbefestigung

Die H&Y RevoRing-Serie, die 2019 auf den Markt kam, hat die Art und Weise, wie Filter verwendet werden, verändert, indem sie den Bedarf an mehreren Stufenringen in einer Größe eliminiert. Dieser robuste Stufenringadapter ermöglicht die Verwendung eines Einschraubfilters für mehrere Objektive mit unterschiedlichen Durchmessern – ein einziger 82-mm-Filter kann beispielsweise für Objektive von 67 mm bis 82 mm verwendet werden. Das spart Zeit, Geld und Platz in der Kameratasche. Das innovative Klemmsystem des RevoRings rastet sicher auf dem vorderen Objektivgewinde ein und kann mit einer Hand festgezogen oder gelöst werden. Der RevoRing ist auch in Ausführungen mit festen CPL- oder Vario-ND-Filtern sowie optional mit magnetischen Clip-On-ND-Filtern und Schutzkappen erhältlich. Der variable Lamellenmechanismus des RevoRings passt sich einer Vielzahl von Objektivgrößen an und macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Fotografen und Videofilmer, die mit leichtem Gepäck reisen müssen.

Das H&Y EVO System passt sich perfekt an verschiedene fotografische Anforderungen an, da es sowohl eine Schraub- als auch eine Magnetbefestigung bietet. Diese Doppelfunktionalität bietet dem Fotografen vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Aufnahmebedingungen. Die Filter können entweder auf herkömmliche Weise aufgeschraubt oder magnetisch am EVO-Basisadapter befestigt werden, was eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Unabhängig von der gewählten Methode können auch mehrere Filter gestapelt werden. Nach der Aufnahme wird ein magnetischer Objektivdeckel zum Schutz einfach auf das Objektiv geklickt.

Die H&Y K-Serie verfügt über einen magnetischen Filterhalter, der eine schnelle und sichere Befestigung von 100×100mm oder 100×150mm Filtern ermöglicht. Fotografen können bis zu drei Filter stapeln und anpassen, um mehr Kontrolle und kreative Effekte zu erzielen. Der mehrteilige Magnetrahmen kann auch mit Filtern von Drittanbietern mit einer Dicke von bis zu 2 mm verwendet werden, um die Kompatibilität mit vorhandener Ausrüstung zu gewährleisten. Auf der Rückseite des Halters befindet sich ein Steckplatz für H&Y 95mm CPL- und ND-Steckfilter, der die kreativen Möglichkeiten noch erweitert. Der UNI wird mit vier Adapterringen (67, 72, 77 und 82 mm) geliefert und ist auch als Set mit CPL-Steckfiltern für Objektive ohne Filtergewinde erhältlich.

Verfügbarkeit

Ab Januar 2025 werden H&Y Filterlösungen bei führenden Händlern Deutschland und Österreich erhältlich sein. H&Y Filter ist mit seinen bahnbrechenden Innovationen weiterhin führend in der Branche und wir sind stolz darauf, Fotografen und Videofilmer mit den Werkzeugen auszustatten, die sie benötigen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und außergewöhnliche Bilder aufzunehmen.

www.transcontinenta.de/de/