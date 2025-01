Es geht weiter: Neue Kurse der KI-Medienschule am PHOTO+MEDIENFORUM KIEL

Nach der äußerst positiven Resonanz auf die ersten Kurse der KI-Medienschule im Jahr 2024 geht es nun mit einem angepassten und erweiterten Angebot im neuen Jahr weiter. Die grundsätzliche Idee bleibt gleich: Das zur Zeit beherrschende Thema bei allen, die sich beruflich oder privat mit visuellen Darstellungen beschäftigen, wird aus den verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Damit wird der große Bedarf an objektiven, aktuellen und relevanten Schulungsinhalten zu diesem Thema befriedigt.

Das Angebot der KI-Medienschule wird weiter als Baukasten-System dargestellt. Themenfelder sind dabei: Midjourney, Social Media, Video, Angebote speziell für Fotografen und „Specials“.

Es geht also bei weitem nicht nur das Generieren von Bildern, sondern auch um Texte, Videos, Audio und wie die KI ganz generell unser Leben leichter machen kann. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz: Warum nicht mal den eigenen Avatar erstellen oder lustige Tierbilder erschaffen? Auch im zweiten Block werden alle Kurse von Dozentinnen und Dozenten geleitet, die über umfangreiche Praxiserfahrung und umfassendes theoretisches Wissen verfügen.

Vereinheitlicht wurden die Kurs-Formate: Alle Kurse finden jetzt abends online statt und dauern maximal 3 Stunden. Das wirkt sich auch auf die Preise aus, die bei vielen Inhalten sogar noch gesenkt werden konnten.

Die KI-Medienschule startet wieder mit einem kostenlosen Online-Infoabend am 21. Januar 2025, in dem das umfangreiche Angebot detailliert vorgestellt wird. Die Kurse folgen dann Ende Januar bis in den März hinein.

Zu den Kursen und zur Anmeldung

Alle aktuell buchbaren Kurse und die Anmeldung zum Online-Infoabend finden sich hier: https://www.photomedienforum.de/ki-medienschule

„Mit der KI-Medienschule haben wir einen Nerv getroffen. Unsere Teilnehmenden können sich aus dem großen Baukasten-Angebot genau die Aspekte und Inhalte heraussuchen, die sie interessieren und die für sie relevant sind. Durch die bewusste Fokussierung können wir auch die Kosten für die einzelnen Kurse in einem vernünftigen Rahmen halten. Besonders freue ich mich aber darüber, dass wir gerade mit den „Specials“ das Themenspektrum nochmal deutlich erweitern konnten.“, erläutert Olaf Kreuter, Geschäftsführer des PHOTO+MEDIENFORUM KIEL.