Serien-Fotos ohne Qualitätsverlust – OPPO stellt Lightning Snap-Feature vor

München, 17. Dezember 2024 – Bewegte Objekte zu fotografieren, bleibt eine Herausforderung für Smartphonekameras. Egal ob die Familie beim Skifahren oder ein flinkes Tier beim Schneeschuhwandern, das Ergebnis ist oft verwaschen und unscharf. Diesem Problem wirkt OPPO nun mit dem neuen Feature Lightning Snap entgegen, das dank starker Kamera-Hardware mit KI-Unterstützung Serienaufnahmen macht, ohne die Bildqualität zu beeinflussen.

Lightning Snap kommt erstmals in dem neuen OPPO Find X8 Pro zum Einsatz. Das Smartphone nimmt mit einer unmerklichen Auslöseverzögerung auf. Durch gedrückt halten des Auslösers wird eine Serien-Aufnahme erstellt.

Serien-Fotos ohne Qualitätsverlust

Herkömmliche Smartphones stellen bei Serien-Fotos oft die Auslösegeschwindigkeit über die Bildqualität. OPPO antwortet mit Lightning Snap auf den Qualitätsverlust: Sobald die Kamera geöffnet ist, nutzt das OPPO Find X8 Pro automatisch die geräteeigene KI, um die Szene auf Pixelebene zu analysieren. Wenn ein sich bewegendes Motiv erkannt wird, optimiert es sofort Einstellungen wie den Autofokus und erhöht die Auslösegeschwindigkeit. Mit einem langen Druck auf den Auslöser kann das Find X8 Pro nun bis zu sieben Bilder pro Sekunde aufnehmen. Insgesamt können durch die Serienbildfunktion bis zu 200 Aufnahmen am Stück gemacht werden, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.

Mit Instant Dual Exposure nimmt das Find X8 Pro sowohl einmal mit kurzer Belichtung mit einer extrem kurzen Verschlusszeit auf, um Bewegungen einzufangen, als auch einnmal mit langer Belichtung, um mehr Licht für eine bessere Bildqualität zu sammeln. Durch die Zusammenführung dieser beiden Aufnahmen in Echtzeit entsteht ein scharfes, hochwertiges Bild ohne Bewegungsunschärfe, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die Besonderheit von Lightning Snap liegt jedoch in der Verarbeitung mit der Off-Peak Computing Architecture. Im Gegensatz zu herkömmlichen Smartphone-Kameras, bei denen die Fotoverarbeitung abgeschlossen sein muss, bevor die nächste Aufnahme gemacht wird, trennt die Off-Peak Computing Architecture Aufnahme und Verarbeitung. Während dem Fotografieren läuft die Verarbeitung im Hintergrund ab, so dass die Kamera sofort wieder einsatzbereit ist. So wird jedes dieser sieben Bilder pro Sekunde vollständig in OPPOs HyperTone Image Engine verarbeitet, die bis zu neun Rohaufnahmen zu einem Bild kombiniert und so gestochen scharfe, lebendige Serienbilder erzeugt.

Diese anspruchsvolle Verarbeitung erfordert leistungsstarke Hardware, die im Find X8 Pro der Dimensity 9400 Chipsatz mit seinem leistungsstarken ISP und NPU liefert.

Perfekte Fotos auf Knopfdruck

Damit die Kamera auch immer rechtzeitig gestartet ist, führt das OPPO Find X8 Pro einen Quick Button für die Kamera ein. Mit einem Doppeltipp auf diesen Quick Button öffnet sich die Kamera in nur 0,4 Sekunden. Durch einmaliges Antippen wird sofort ein Foto aufgenommen, durch ein gedrückt halten der Taste, wird Lightning Snap für schnelle Serienaufnahmen aktiviert. In naher Zukunft wird das OPPO Find X8 Pro zudem ein Update für noch schnelle Aufnahmen erhalten, indem der Quick Button durch ein Doppeltippen auch direkt ein Foto aufnehmen kann, während die Kamera noch startet.

Lightning Snap spiegelt OPPOs Bestreben wider, ein nahtloses, intuitives Fotografie-Erlebnis zu bieten. Vor einigen Wochen konnten Besucher:innen der Paris Photo schon besondere Fotos bestaunen, die mit dem OPPO imagine IF Photography Award ausgezeichnet wurden. Die Sammlung der Bilder und weitere Informationen sind hier verfügbar: https://imagine-if.oppo.com/ en/galleries/?dataTab=2024

Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website von OPPO verfügbar: https://www.oppo.com/de/