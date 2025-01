Lexar CFexpress 4.0: Fortschrittliche Leistung und Geschwindigkeiten

Transcontinenta, Distributor der Marke Lexar, stellt die CFexpress 4.0 Type A und Type B Speicherkarten vor. Diese neuen Karten sind doppelt so schnell wie CFexpress 2.0-Karten und ermöglichen einen schnellen und effizienten Workflow.

Mit dieser Einführung beweist Lexar erneut seine Marktführerschaft im Bereich CFexpress. Die Geschwindigkeit und Qualität der CFexpress 4.0-Karten werden damit für ein breiteres Publikum zugänglich.

Entwickelt für professionelle Fotografie- und Video-Workflows

Die neuen CFexpress-Karten bieten eine beeindruckende professionelle Leistung und sind in den Produktversionen DIAMOND, GOLD und SILVER erhältlich. Sie bieten herausragende Leistung mit blitzschnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten und unterstützen die nahtlose Aufnahme von 8K-RAW-Videos in Kinoqualität. Das Flaggschiff der DIAMOND-Serie bietet beispiellose Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3400 MB/s für eine schnelle Datenübertragung und beschleunigte Postproduktion. Die GOLD-Serie bietet eine beeindruckende Leistung und eine großzügige Kapazität von bis zu 4 TB, ideal für lange Aufnahmesessions. Die SILVER-Serie schließlich ist perfekt für Videofilmer und unterstützt reibungslose 8K-RAW-Videoaufnahmen mit PCIe 4.0- und NVMe-Protokollen.

Alle Lexar CFexpress 4.0-Karten sind mit einem 8-Punkte-Schutz gegen extreme Temperaturen, Vibration, Abnutzung, Staub (IP5X), Fall, Stoß, Druck und Biegen ausgestattet, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sie werden außerdem mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie geliefert.

Die neuen CFexpress 4.0-Karten von Lexar wurden entwickelt, um die Möglichkeiten der professionellen Bildbearbeitung neu zu definieren, indem sie eine hervorragende kontinuierliche Schreibgeschwindigkeit und eine erhebliche Beschleunigung des Workflows bieten.

Neue Produktübersicht

Insgesamt werden sechs neue Karten eingeführt, aufgeteilt in die Kategorien Diamond, Gold und Silver sowie die Typen A und B.

CFexpress PRO Type B DIAMOND 4.0 Kapazität: 1TB Lesegeschwindigkeit: 3700 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3400 MB/s Konstante Schreibgeschwindigkeit: 3200 MB/s VPG400-Zertifizierung (garantiert ausreichende Schreibgeschwindigkeit für 8K RAW-Videos ohne Frame-Drops oder Unterbrechungen)

CFexpress PRO Type B GOLD 4.0 Kapazitäten: 512MB, 1TB und 2TB Lesegeschwindigkeit: 3600 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3300 MB/s Konstante Schreibgeschwindigkeit: 3000 MB/s

CFexpress PRO Type B SILVER 4.0 Kapazität: 1TB Lesegeschwindigkeit: 3600 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3000 MB/s Konstante Schreibgeschwindigkeit: 2600 MB/s



Kompatibilität Type B: Diese Karten sind kompatibel mit Kameras von Canon (R5, R3 etc.), Nikon (Z9, Z7 II etc.), Panasonic (DC-S1 etc.), Leica (SL2S, SL3), RED und Blackmagic.

CFexpress PRO Type A Gold 4.0 Series Kapazität: 640GB Lesegeschwindigkeit: 1800 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 1650 MB/s Konstante Schreibgeschwindigkeit: 1400 MB/s VPG400-Zertifizierung



Kompatibilität Type A: Diese Karten sind kompatibel mit Sony Kameras wie der Alpha 7RV, 7S III und Sony FX6.

Verfügbarkeit

Die neuen CFexpress 4.0 Type A und Type B Speicherkarten sind ab Januar bei unseren Lexar-Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich.