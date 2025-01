Kompakte Power mit dem neuen KNOWLED MS60R/Bi von Godox

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich die neue KNOWLED MS60-Serie von Godox vorzustellen! Mit ihrer innovativen Technologie und durchdachten Features setzt die MS60-Serie neue Maßstäbe in der Welt der LED-Beleuchtung. Ob unterwegs oder im Studio – diese kompakte Leuchte bietet maximale Flexibilität und herausragende Leistung.

Über die MS60-Serie

Die neue MS60-Serie von Godox KNOWLED vereint kompaktes Design, vielseitige Funktionen und maximale Mobilität. Mit einem Gewicht von nur 311 g und einem schlanken, zylindrischen Aufbau, ähnlich dem AD100, eignet sich das MS60R ideal für den mobilen Einsatz. Kreative Lichtsteuerung wird durch Modi wie CCT, HSI, X-Y und FX ermöglicht. Für die Stromversorgung stehen ein schnell aufladbarer Akku und ein effizienter GaN-Adapter zur Verfügung, der mit einem 8-förmigen Netzkabel oder E27-Sockeladapter betrieben werden kann. Ergänzt wird die Serie durch das Godox Optical Ecosystem, das mit dem Lens Reflector bis zu 10-mal mehr Helligkeit und mit dem DL5 Lite oder BeamLight S20 Strahlwinkel von 5° und bis zu 50-fache Helligkeit ermöglicht.

Dank Zubehör wie dem Magnetic Kit für präzise Lichtsteuerung, dem SD15 Diffusion Dome für weiches Licht und kompakten Projektionsaufsätzen bietet die MS60-Serie flexible Beleuchtungsmöglichkeiten. Kabellos steuerbar über CRMX mit LumenRadio-Chip oder die Godox KNOWLED App wird die Bedienung durch NFC-Integration besonders einfach. Perfekt für professionelle Anforderungen, ist die MS60-Serie als 2er- oder 4er-Kit erhältlich, inklusive umfangreichem Zubehör und einem robusten Transportkoffer für maximalen Schutz und Stauraum.

Hauptmerkmale

Kompaktes Design: Schlank und zylindrisch, Gewicht: 311 g, ideal für unterwegs.

Vielseitige Lichtsteuerung: Modi wie CCT, HSI, X-Y und FX.

Flexible Stromversorgung: Schnell aufladbarer Akku und GaN-Adapter (8-förmiges Netzkabel oder E27-Sockeladapter).

Godox Optical Ecosystem: Lens Reflector für bis zu 10-mal mehr Helligkeit, DL5 Lite/BeamLight S20 für 5°-Strahlwinkel und bis zu 50-fache Helligkeit.

Präzise Lichtkontrolle: Magnetic Kit, SD15 Diffusion Dome (weiches Licht, stoßfestes Silikon), SP36/50K Projektionsaufsätze (360° drehbar).

Kabellose Steuerung: LumenRadio-Chip mit CRMX, Steuerung via Godox KNOWLED App (NFC-Integration).

Vielseitige Kit-Optionen: 2er- oder 4er-Kit, inklusive Zubehör und Transportkoffer für Schutz und Stauraum.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue MS60-Serie wird in Kürze bei den Godox-Händlern in Deutschland erhältlich sein. Die Godox MS60-Serie bietet eine breite Auswahl an RGB- und Bi-Color LED-Lichtern, die sowohl einzeln als auch in praktischen Kits erhältlich sind. Die MS60R ist für 479,99 € erhältlich, während die MS60R-K4 mit 4 Lichtern und Zubehör für 2.899,99 € und die MS60R-K2 mit 2 Lichtern und Zubehör für 1.499,99 € angeboten wird. Für Bi-Color-Optionen gibt es die MS60BI für 389,99 €, das MS60BI-K2 Kit mit 2 Lichtern und Zubehör für 1.399,99 € sowie das MS60BI-K4 Kit mit 4 Lichtern und Zubehör für 2.499,99 €.