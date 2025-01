13. Fotogipfel Oberstdorf – 02. Juli bis 06. Juli 2025: Wasser | Schirmherren Felix & Christian Neureuther

Der 13. Fotogipfel steht dieses Jahr unter dem Motto „Wasser“ und bietet wieder viele spannende und inspirierende Workshops für Foto-Enthusiasten.

Foto-Workshops inmitten der Allgäuer Berge

Der Fotogipfel Oberstdorf bietet zahlreiche Gelegenheiten zum Fotografieren in der malerischen Berglandschaft von Oberstdorf. Mit seiner atemberaubenden Alpenkulisse, kristallklaren Seen und grünen Wiesen ist Oberstdorf ein Paradies für Fotografen.

Die Workshops beim Fotogipfel bieten Fotografie-Liebhabern und Profis eine einzigartige Gelegenheit, ihr Können zu vertiefen und neue Perspektiven zu entdecken. Die Workshops sind perfekt auf die Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmenden abgestimmt und decken eine breite Palette an Themen und Techniken ab. Sowohl für Anfänger, als auch für fortgeschrittene Fotografen gibt es den passenden Workshop, um ihre fotografischen Fähigkeiten zu erweitern und inspirierende Erfahrungen zu sammeln.

Vielfalt an Themen: Fotobiwak, Sunrise Workshops und Fotowalks: Fotografie in besonderem Licht

Ein besonderes Highlight sind der Fotobiwak Workshop, der auf Grund seiner Begehrlichkeit schon innerhalb kürzester Zeit ausgebucht war, und der Sunrise-Workshop, bei denen die Magie des frühen Morgens und die Schönheit des Sonnenaufgangs hautnah erlebt werden kann. Bei diesen Workshops geht es nicht nur um die technischen Aspekte der Fotografie, sondern auch um das Erleben und Einfangen von Momenten in einer atemberaubenden Naturkulisse. Das Spiel mit Licht und Farben, wenn die Sonne langsam aufgeht, bietet einzigartige Möglichkeiten für beeindruckende Aufnahmen.

Zum Thema „Wasser“ gibt es ganz besondere Workshops:

Das H2O-Experiment

In diesem Workshop mit Siegfried Brück / Leica Akademie Deutschland geht es um neue Ideen zum Kreativen Fotografieren von Wasser. Der Workshop konzentriert sich auf verschiedene Techniken, um das Thema Wasser in den Mittelpunkt der Fotografie zu bringen.

Wie kann Wasser lebendig werden? Welche Perspektive, welche Belichtungszeit kann man für bestimmte Effekte nutzen? Diese und viele weitere Fragen werden im Laufe des Workshops beantwortet.

Actionfotografie Wildwasser

Bei der Fotografie von Wildwassersport kommen alle Elemente zusammen: schnelle Bewegungen, reflektierende Wassertropfen, spiegelnde Wasseroberflächen, unruhiger Hintergrund und kräftige Farben der Sportler.

Sportfotografie in der wilden Natur – die Herausforderung für jeden Fotografen. Ziel in diesem Workshop ist alle Elemente in unterschiedlichen Konstellationen einzufangen zu versuchen. Die professionellen Rafting Guides von MAP-Erlebnis stehen mit verschiedenen Booten zur Verfügung um an geeigneten Stromschnellen für ordentlich Bewegung zu sorgen. Die Oberstdorfer Berge bieten die perfekte Kulisse für tolle Action Fotos auf Breitach, Stillach und Iller.

Aber auch in zahlreichen weiteren Workshops und Seminaren bieten erfahrene Fotografen und Experten die Möglichkeit, sich kreativ weiterzuentwickeln, so etwa zu Themen wie Bildbearbeitung, Landschaftsfotografie, Lightpainting, Makro-, Natur- und Outdoorfotografie.

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Workshops:

