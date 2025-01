18. Internationale Laupheimer Fototage 05./06. April 2025

1989, als die Fotografie 150 Jahre alt wurde, präsentierte der Laupheimer Fotokreis e.V. seine 1. Laupheimer Fototage, damals noch im Gymnasium der Stadt Laupheim. Seit 2007 finden die Laupheimer Fototage im Kulturhaus Schloss Großlaupheim statt, einem wunderschönen Ambiente. Nach wie vor organisiert der Laupheimer Fotokreis dieses Foto-Event in ehrenamtlicher Arbeit.

Bei der 18. Auflage können sich alle Fotointeressierten wieder auf ein abwechslungsreiches Programm mit Schwerpunkt Naturfotografie freuen. Den Auftakt im Vortragsprogramm macht am Samstag Beate Oswald, GDT, die die Kälte liebt und ihre tierischen Abenteuer im eiskalten Norden präsentiert. Thorge Berger führt die Besucher in den Iran, wo er zusammen mit seinem iranischen Freund Mehran Kahdem wochenlang unterwegs war. Der Landesverband Baden-Württemberg des DVF (Deutscher Verband für Fotografie) zeigt alle angenommenen Werke der Landesfotomeisterschaft und Hartmut Krinitz bringt seinen Zuschauern magische Orte in Europa näher.

Multivisionsschauen, Fotoausstellungen, Workshops, Seminare und Fotomarkt im Kulturhaus Schloss Großlaupheim

Am Sonntag veranschaulicht Calvin Müller den Weg vom Fotografieren zum Filmen. Florian Smit, GDT, begeistert mit Aufnahmen von Skandinaviens faszinierender Wildnis und Martin Leonhardt zeigt beeindruckende Aufnahmen seiner Motorrad-Touren durch Südamerika. Den Schlusspunkt setzt am Sonntag die Schau „Naturjuwelen Oberschwabens“, initiiert von Fotokreismitglied Thomas Muth, GDT. Ergänzend zeigt Achim Maier an beiden Tagen kurze AV-Schauen, „Challenge 321“. Drei der fünf Fotoausstellungen befinden sich im 3. OG des Museums zur Geschichte von Christen und Juden, darunter die DVF-Ausstellung „Strukturen und Perspektiven“ und „S/W-Prints“ der Fotofreunde Wiggensbach, DVF. Auch fotoforum, unser langjähriger Kooperationspartner, wird wieder vor Ort sein und in seiner Ausstellung im 3. OG Highlights des fotoforum Awards zeigen.

Manfred Kriegelstein, DVF, präsentiert am Hahnemühle-Stand Fine Art-Drucke zum Thema „Agaven“ und im Schloss-Café sind Werke des Laupheimer Fotokreises zum Thema „Quadrat“ zu sehen.

Ergänzt wird unser Vortragsprogramm durch verschiedene Workshops (Fotopraxis) und Seminare. Beim Fotomarkt können die Besucher sich über neue und bewährte Produkte verschiedener bekannter Firmen informieren. Der Eintritt zum Fotomarkt und zu den Ausstellungen ist frei.

Wir erwarten wieder über 1.000 Besucher. Tickets für die Vorträge können online oder an der Tageskasse gekauft werden.

Weitere Infos unter www.laupheimer-fototage.de