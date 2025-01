Ausstellungsankündigung Save the Date: PK 21.2.2025

» Andreas Mühe. Im Banne des Zorns«

26.02. – 24.5.2025

Mit der Hilfe fotografischer Bilder sucht Andreas Mühe nach spürbaren Folgen der deutschen Geschichte. Er befragt die Vergangenheit als einen Zeitraum, der Narben und Traumata hinterlassen hat, die noch immer nicht zur Genüge aufgearbeitet sind. Dabei lässt das Erstarken antidemokratischer und radikaler Tendenzen in unserer gegenwärtigen politischen Landschaft die Dringlichkeit einer Auseinandersetzung mit unserer Geschichte wichtiger werden denn je. Mit der Präsentation seiner Werke aus einer insgesamt 20-jährigen Schaffenszeit (2004–2024) geben wir einen breiten Überblick über das Œuvre von Andreas Mühe und möchten damit zu einem Dialog über demokratisches Handeln anregen.

Die Pressekonferenz wird am Freitag, den 21. Februar 2025 von 11-13 Uhr stattfinden. Nach einem exklusiven Vorab-Rundgang zusammen mit dem Künstler und den Kuratorinnen der Ausstellung, Christina Leber und Katrin Thomschke, wird es noch Zeit für Ihre Fragen geben. Gerne kann ich Ihnen auch vorab oder im Anschluss One-to-One-Interviews vermitteln, die persönlich vor Ort, per Mail oder telefonisch stattfinden können. Bitte melden Sie sich bei mir per Mail (presse@kunststiftungdzbank.de) für die Teilnahme an der PK an. Auch möchte ich Sie bitten, mich mit Interviewanfragen rechtzeitig zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie!

Kunststiftung DZ BANK: Fördern • Ausstellen • Vermitteln

Im September 2020 gründete der Vorstand der DZ BANK AG die Kunststiftung DZ BANK als gemeinnützige GmbH, um die Sammlung, die seit 1993 besteht, im erweiterten Rahmen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies geschieht durch die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von Ausstellungshäusern, die sich im Rahmen des Sammlungs-schwerpunktes bewegen. Kunstgeschichtlich bedeutende und gesellschaftlich relevante Themen finden in jährlich drei wechselnden Ausstellungen ihren Niederschlag. Werke aus der Sammlung werden darüber hinaus an Ausstellungshäuser im In- und Ausland verliehen. Im Austausch mit Universitäten und Institutionen aus Wissenschaft, Forschung und Kunst werden aktuelle Diskurse einbezogen und lassen die Ausstellungshalle zu einem Ort der Begegnung und Partizipation werden. Damit wurde der Grundstein gelegt, die Kunststiftung als feste Instanz in der Frankfurter Kulturlandschaft zu etablieren. Durch den musealen Raum verbindet sich die Stiftung als eigenständige Kunstinstitution mit anderen Ausstellungshäusern und macht zugleich den gemeinnützigen Charakter erfahrbar.

Mit über 10.000 Kunstwerken von mittlerweile mehr als 1.100 internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die ab sofort auf der Webseite der Kunststiftung in der »Sammlung Online« besucht werden können, vereint die Sammlung der DZ BANK nahezu alle denkbaren künstlerischen Gattungen, die im Zusammenspiel mit fotografischen Materialien der Gegenwart entstanden sind. So hat sich seit den Anfängen eine einzigartige Sammlung entwickelt, die in Europa ihresgleichen sucht. Mit ihrem vielfältigen Vermittlungsprogramm lädt die Kunststiftung DZ BANK zum Austausch ein und bietet Kunstführungen und Workshops sowie Denkanstöße und Sonderveranstaltungen für alle Altersgruppen an. So gibt es für Kinder und Schulklassen zahlreiche Angebote, die von Lehrkräften und Pädagogen gebucht werden können. In unseren speziell konzipierten Fortbildungen erhalten Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte Einblicke in unser Vermittlungsprogramm. Kooperationen mit Hochschulen und Schulen ermöglichen den Studierenden und Schülerinnen und Schülern neue Impulse durch zusätzliches außerschulisches Lernen. Workshops für Erwachsene, zum Beispiel als Teambuildingmaßnahme, runden unsere Angebote ab. Tagungen, Vorträge und Gesprächsreihen ermöglichen darüber hinaus eine wissenschaftliche und interdisziplinäre Reflexion. Der Eintritt zur Ausstellungshalle sowie die Teilnahme an Kunstführungen, Workshops und Fortbildungen sind kostenfrei.

Website: kunststiftungdzbank.de

Sammlung Online: https://kunststiftungdzbank.de/sammlung/

Instagram: kunststiftungdzbank

YouTube: kunststiftungdzbank

LinkedIn: www.linkedin.com/company/kunststiftung-dz-bank