Artur Landt: Die große Objektivschule – Mit Wechselobjektiven perfekt fotografieren

Wechselobjektive eröffnen unendliche Möglichkeiten für kreative Bildgestaltung, indem sie neue Perspektiven und Motivwelten zugänglich machen. Die große Objektivschule vereint fundiertes Fachwissen und praxisnahe Tipps, um Fotografinnen und Fotografen den souveränen und effektiven Einsatz verschiedenster Objektive näherzubringen.

Fundierte Grundlagen: Wesentliche Aspekte der Kameratechnik und Aufnahmepraxis als Voraussetzung für den richtigen Gebrauch von Objektiven.

Technisches Know-how: Alles Wissenswerte zu extremen Weitwinkeln, Superteles und Spezialobjektiven, zur Funktionsweise von Wechselobjektiven, deren Unterschiede und welche Faktoren bei der Auswahl eine Rolle spielen.

Praktische Tipps: Ratgeber und Workshops zu Kameratechnik, Bildgestaltung und Motivbereichen sowie Ausrüstung und Zubehör.

Inspirierende Beispiele: Beeindruckende Aufnahmen, die zeigen, wie vielseitig der Einsatz von Wechselobjektiven sein kann – von Porträts über Landschaften bis hin zu Makrofotografie.

Zielgruppe sind Fotografiebegeisterte aller Erfahrungsstufen, die ihre technischen und kreativen Fähigkeiten erweitern möchten.

Klappentext:

Kann man sich von einem Motiv nicht weit genug entfernen, greift man zum Weitwinkel – und Teleobjektive sind dann gefragt, wenn man nicht nahe genug herankommt. Wer Wechselobjektive jedoch nur dafür einsetzt, verkennt ihre wichtigste Bestimmung: die brennweitenbasierte Bildgestaltung.

Ohne Wechselobjektive wäre die ambitionierte Fotografie nicht denkbar. Mit Objektiven verschiedener Brennweiten lassen sich kreative Bildideen umsetzen, neue Motivbereiche erschließen, die Aufnahmestandorte für die gewünschte Perspektive frei wählen und die Einsatzgebiete der Systemkameras erweitern.

In diesem Buch erfahren Sie alles Wissenswerte über die technischen und optischen Grundlagen der Objektive sowie über ihren gezielten Einsatz in der anspruchsvollen Fotografie. Dabei erklärt der Autor die theoretischen Sachverhalte stets vor dem Hintergrund ihrer praktischen Anwendung und veranschaulicht sie mit prägnanten Bildbeispielen. Er geht klar, übersichtlich und strukturiert vor, so dass Sie sich auf jeder Stufe Ihres fotografischen Könnens auf Anhieb zurechtfinden.

Freuen Sie sich auf fundiertes Know-how, gut nachvollziehbare Erläuterungen, inspirierende Anregungen und hilfreiche Tipps des Profis!

Über den Autor

Dr. Artur Landt ist einem breiten Publikum als Gründer sowie als ehemaliger Herausgeber und Chefredakteur von FOTOTEST bekannt. Er ist Autor von 47 Fotofachbüchern sowie der neuen Artikel zur Fototechnik in der 21. Ausgabe der Brockhaus Enzyklopädie. Der angesehene Fachjournalist hat in namhaften Publikationen veröffentlicht, darunter FAZ, FAS, Süddeutsche und viele andere. Er gilt als ausgezeichneter Kenner der Fotografie mit Systemkameras und Wechselobjektiven.

