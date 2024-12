100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts (1925-2025)

Die Leica Camera AG feiert das Jubiläum der ersten in Serie gefertigten Leica Kleinbildkamera

Wetzlar, 12. Dezember 2024. Das Jahr 2025 steht für die Leica Camera AG im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums der Leica I. Erstmals 1925 auf der Leipziger Frühjahrsmesse der Öffentlichkeit vorgestellt, war sie die erste in Serie gefertigte Leica Kleinbildkamera. Mit ihrem kompakten und handlichen Format hat sie neue fotografische Einsatzmöglichkeiten geschaffen und die Welt der Fotografie revolutioniert. Die Feierlichkeiten der Leica Camera AG rund um den Globus stehen daher unter dem Motto „100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts“ mit vielen kulturellen Höhepunkten und spannenden Produktneuheiten.

„Ich entscheide hiermit: Es wird riskiert“, mit diesen prägenden Worten entschied der Unternehmer Ernst Leitz II, die bahnbrechende Erfindung der „Ur-Leica“ von Oskar Barnack in Serie zu fertigen. Barnack, Feinmechaniker und Leiter der Versuchsabteilung bei den Ernst Leitz Werken, hatte sich in seiner Freizeit seit längerem mit Fotografie beschäftigt und an einer völlig neuartigen und kompakten 35mm Fotokamera gearbeitet. Den Prototypen der Ur-Leica stellte er bereits 1914 fertig, die weitere Entwicklung verzögerte sich jedoch durch die weltkriegsbedingt herausfordernde Zeit. Die Leica I löste nach ihrer Präsentation auf der Leipziger Frühjahresmesse 1925 eine Revolution in der Fotografie aus. Als erste kompakte und leichte Leica Fotokamera mit dem Kleinbildformat 24x36mm machte sie das Fotografieren zum selbstverständlichen Teil des Alltags. Sie ermöglichte erstmals Bilder aus dem wirklichen Leben – das Festhalten des entscheidenden Augenblicks – und schaffte damit völlig neue Einsatz- und Ausdrucksmöglichkeiten. Das Genre der Reportage- und Dokumentarfotografie wie auch der Street und künstlerischen Fotografie war geboren.

Die Leica I gilt als erster Meilenstein in dem Leica Produktportfolio und legte den Grundstein für die andauernde Erfolgsgeschichte der Leica Camera AG. Bis heute prägt das Unternehmen die technologische Weiterentwicklung der Fotografie maßgeblich, investiert in zukunftsweisende Technologien und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder. Wie keine andere Marke steht Leica als Synonym für langlebige und hochwertige Produkte „Made in Germany“, eine besondere Bildkultur und ein außerordentliches Engagement in die kulturelle Förderung der Fotografie.

Jubiläum der Leica I in 2025

Die Leica Camera Gruppe feiert das Jubiläum der Leica I 2025 mit einer weltweiten, an Fotografie begeisterten Community. Auf dem Programm stehen internationale Veranstaltungen der Leica Länderorganisationen in den Metropolen Dubai, Mailand, New York, Shanghai und Tokio. Hinzu kommen hochkarätige Ausstellungen in dem weltweiten Netzwerk der Leica Galerien, die Werke von herausragenden Fotografinnen und Fotografen präsentieren. Den Höhepunkt im Jubiläumsjahr bilden die Feierlichkeiten am Unternehmensstandort in Wetzlar im Juni. Internationale Gäste erwartet in der Jubiläumswoche ein abwechslungsreiches Programm mit kulturellen Highlights. Als Hommage an die Region und die Stadt Wetzlar, dem Geburtsort der Leica, sind darüber hinaus in der Stadt weitere lokale Kulturprojekte geplant. Begleitet wird das Jubiläumsjahr durch außergewöhnliche Produkt-Sondereditionen, die die bahnbrechende Erfindung einer Jahrhundertikone zelebrieren, einem Kinofilm zur Entwicklung der 35mm-Fotografie von Reiner Holzemer und einer Ausstellung des renommieren Künstlers Sebastião Salgado im Ernst Leitz Museum.