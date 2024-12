„Inspiration Natur“ rückt die Vielfalt der Naturfotografie ins Bild

Unter dem Leitthema „Die inspirierende Kraft der Natur“ lädt die Katholische Akademie Stapelfeld vom 14. bis zum 16. Februar 2025 zu den 12. Stapelfelder Fototagen ein. An diesem Wochenende geben renommierte Naturfotograf*innen aus ganz Deutschland in Live-Vorträgen persönliche Einblicke in ihre aktuellen Fotoprojekte. „Die Stapelfelder Fototage `Ìnspiration Natur´ sind vor allem ein Ort der Begegnung, des Austausches und der Inspiration. Wir freuen uns, dass wir wieder hochkarätige Naturfotografinnen und -fotografen gewinnen konnten, ihre Projekte zu präsentieren und für vertiefende Workshops zur Verfügung zu stehen“, betont Willi Rolfes, geschäftsführender Direktor der KAS, der als preisgekrönter Naturfotograf die Fototage ins Leben gerufen hat. Spektakuläre Landschaftsaufnahmen, faszinierende Astrofotografie und das geheime Leben von heimischen Wildtieren haben bei den Stapelfelder Fototagen ebenso Platz wie das eher unauffällige, aber hochinteressante Leben im Totholz sowie die Ästhetik von Insekten, die sich oft erst auf den zweiten Blick erschließt.

Begleitet werden die Fototage durch die Ausstellung »Landschaft monochrom« von Dr. Michael Jaeschke mit einer Einführung durch Kunstdozent PD Dr. Alexander Linke und Gastgeber Willi Rolfes. In eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Fotografien rückt Dr. Michael Jaeschke die Strukturen und Formen der Natur in den Fokus und regt eine intensive Auseinandersetzung mit der Schönheit und Vielfältigkeit der Natur an.

Referenten vorgestellt

Alle Referent*innen eint die Liebe zur Natur und der Wunsch, diese einzigartigen Lebensräume zu erhalten sowie die Faszination für die Möglichkeiten der Fotografie, die jede und jeder von ihnen auf ganz persönliche Art und Weise umsetzt. In Vorträgen und begleitenden Workshops gewähren die Referent*innen Einblicke in ihre fotografische Arbeitsweise und geben wichtige Tipps zur Motivsuche sowie zum technischen Equipment.

Referent und Fotograf Wolfgang Hock wandelt in seinem Vortrag „Auf den Spuren der Feldhamster – die Letzten ihrer Art“ und gibt anhand einzigartiger Bilder Einblicke in das Leben und Überleben dieser bedrohten heimischen Tierart.

Mit der Makrolinse hat Andrea Aeckerle-Müller auf den ersten Blick unscheinbare Insekten fotografisch eingefangen und präsentiert ihre filigrane Schönheit unter dem Motto „Kinder der Sonne – Kleine Insekten, groß im Bild“.

Mit einem gemeinsamen fotografischen und musikalischen Projekt nehmen Sven Sturm und Ingrid Schmanker die Anwesenden mit auf eine einmaligen Reise zum „Erlebnis Amrum“.

Weitere Referenten und Programm

Ebenso faszinierend ist die Verbindung von „Fotografie und Poesie“, die Willi Rolfes und Marco Sagurna in einzigartigen Bildern und mit moderner Lyrik präsentieren.

Ole Anders hat sich auf die Suche nach den im Verborgenen lebenden Luchsen begeben. Er erzählt über seine Begegnungen mit diesen scheuen Tieren und zeigt einzigartige Fotos über „Harz-Luchse – die Rückkehr der Raubkatzen“.

Einen Blick in die unendliche Schönheit des Nachthimmels ermöglicht Katja Seidel unter dem Motto „Nacht-Lichter – Faszination Astrofotografie“ und gibt wichtige Tipps für diejenigen, die selbst einmal die Milchstraße oder Polarlichter fotografieren möchten.

„Turmfalke im Jahreszyklus“ heißt das Projekt von Dr. Andreas Schürin, der diese heimischen Greifvögel fotografisch durch das Jahr begleitet hat.

Ebenso faszinierend ist das Fotoprojekt von Farina Graßmann, die mit der „Wunderwelt Totholz“ aufzeigt, wie schön, wichtig und vielfältig dieser oft unbeachtete Lebensraum für die heimische Tier- und Pflanzenwelt ist.

Die Fototage werden durch ergänzende Workshops sowie einen kleinen Fotomarkt mit renommierten Händlern begleitet.

Weitere Informationen gibt es unter www.inspiration-natur.com