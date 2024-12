Aktuelle Ausstellungen werden verlängert: MARTIN PARR. EARLY WORKS / PASSIONATELY – FFF MEMBERSSHOW bis 16.02.2024

Nach überaus positiver Resonanz der zwei aktuellen Ausstellungen MARTIN PARR. EARLY WORKS und PASSIONATELY – FFF MEMBERS SHOW verlängert das Fotografie Forum Frankfurt (FFF) die Laufzeit bis zum 16. Februar 2025.

„Die selten gezeigten frühen Arbeiten des Fotografen Martin Parr hier in Frankfurt/RheinMain dem Publikum näher zu bringen, ist voll aufgegangen. Darüber hinaus zeigt die parallellaufende Ausstellung PASSIONATELY mit einer Auswahl an Fotografien von FFF Mitglieder-Fotograf*innen den leidenschaftlichen Blick für das Medium – immer wieder überraschend. Über das große Interesse bei Besucher*innen und in der Medienberichterstattung freuen wir uns sehr.“ Celina Lunsford, Künstlerische Leiterin FFF, Kuratorin der Martin Parr Ausstellung.

Über die Ausstellungen

Noch weitere sechs Wochen (bis 16.02.) präsentiert MARTIN PARR. EARLY WORKS erstmals in Deutschland eine umfangreiche Auswahl von frühen Bildern des britischen Fotografen Martin Parr (*1952, Epsom, Surrey, GB). Mit einer Auswahl von 58 selten gezeigten Schwarz-Weiß-Fotografien die zwischen 1970 und 1985 entstanden sind, konzentriert sich die Ausstellung im FFF auf die Feinheiten der unbemerkten Episoden des Alltags.

Gleichzeitig gibt die Ausstellung PASSIONATELY – FFF MEMBERS SHOW mit einer umfangreichen Werkauswahl einen Überblick über die Sehnsüchte und Interessen, die die Mitglieder des FFF persönlich mit dem Medium Fotografie verbinden. Aus allen Einsendungen des Open Calls 2024 sind mit über 200 außergewöhnlichen Werken, einschließlich digitaler Präsentationen, facettenreiche Perspektiven zu Themen wie Portrait, Straßenfotografie, Körper, Mode, abstrakte Fotografie und Skulptur sowie Studien zu Architektur und Natur ausgestellt.

Das Bildungs- und Vermittlungsprogramm zu den beiden Ausstellungen wird ebenfalls entsprechend erweitert. Neben den öffentlichen Führungen, die jeden Mittwoch um 17 Uhr stattfinden, sind zwei weitere Kuratorinnen-Führungen geplant (siehe Termine). Auf Anfrage können auch individuelle Einzel- oder Gruppenführungen gebucht werden.

