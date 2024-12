Nikon Comedy Wildlife Awards 2024: Gewinner:innen bekannt gegeben

Düsseldorf, 16. Dezember 2024 – Nikon freut sich sehr bekannt zu geben, dass der italienische Fotograf Milko Marchetti für sein witziges Bild Stuck Squirrel (Feststeckendes Eichhörnchen) zum Gewinner des Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024 gekürt wurde.

Stuck Squirrel (Feststeckendes Eichhörnchen) ist ein brillant getimtes Foto, das ein rotes Eichhörnchen in einer komisch unbeholfenen Pose zeigt: eingekeilt in einem Baum, wobei die Beinchen in einem ungewöhnlichen Winkel abstehen. Milkos Bild stach unter den rekordbrechenden 9.000 Einsendungen hervor – der höchsten Zahl in der zehnjährigen Geschichte des Wettbewerbs. Etwa 45 Bilder dieser bemerkenswerten Sammlung kamen in die engere Wahl, aus der die Jury ihre Favoriten krönte. Der Wettbewerb war so hart wie immer, und nur wenige Punkte trennten die fünf besten Einsendungen. Milkos Foto jedoch wurde von der Jury als klarer Gewinner ausgewählt.

Als Gesamtsieger des Wettbewerbs geht Milko Marchetti mit Alex Walkers Serian auf eine unvergessliche Safari im Naturschutzgebiet Maasai Mara in Kenia. Außerdem erhält er eine beeindruckende, vom Wonder Workshop in Tansania handgefertigte Trophäe sowie eine hochwertige Fototasche des renommierten Unternehmens THINK TANK.

Milko Marchetti freut sich:

„Die Naturfotografie war schon als Kind meine Leidenschaft. Ich habe immer meine ganze Freizeit und Energie darauf verwendet. Die Natur steckt voller Schönheit und Vielfalt. Mit einer Kamera kann ich Momente einfrieren und als Foto für immer festhalten. Das ist eigentlich wie eine magische Superkraft. Das Drücken auf den Auslöser gibt mir einen puren Adrenalinkick. Mein Wunsch ist, mit meiner Fotografie immer mindestens eine natürliche Emotion zu vermitteln. Diesmal hat es ganz offensichtlich geklappt!“

Stefan Maier, Senior General Manager Marketing bei Nikon Europe, sagt dazu: „Mit Begeisterung feiern wir Milko Marchettis herausragende Leistung bei den Nikon Comedy Photography Awards 2024. Sein Bild ‚Stuck Squirrel‘ (‚Feststeckendes Eichhörnchen‘) fängt auf brillante Weise die spielerischen und unvorhersehbaren Momente ein, die die Natur so bezaubernd machen. Für den diesjährigen Wettbewerb wurde eine Rekordzahl von Beiträgen eingereicht, von denen jeder einzelne unter Beweis stellt, wie Fotografie Emotionen hervorrufen kann. Wir freuen uns darauf, die nächste Generation von Tierfotograf:innen durch diese wunderbaren Preise zu inspirieren.“

Mehr zu den anderen Gewinnern

In diesem Jahr gab es neun weitere Gewinner:innen in den verschiedenen Kategorien, wobei insbesondere die nächste Generation von Naturfotograf:innen gewürdigt wurde. Kingston Tam aus Australien gewann den Nikon Young Photographer Award (U25) (Nikon-Jungfotograf:in, Teilnehmer:innen bis 25 Jahre) mit der bezaubernden Nahaufnahme eines Frosches, der in die Kamera lächelt. Als Preis gibt es eine Nikon Z8 mit Z 24-120mm Objektiv. Sarthak Ranganadhan triumphierte mit seiner charmanten Aufnahme schnäbelnder Eulenküken in der Kategorie Nikon Junior (Teilnehmer:innen bis 16 Jahre). Sein Preis ist die brandneue Nikon Z50II mit Z DX 16-50mm Objektiv.

Dieser Ankündigung folgt eine einwöchige kostenlose Ausstellung, die nur vom 11. bis zum 15. Dezember stattfindet. Nikon präsentiert darin die herausragenden Arbeiten der Finalist:innen des Wettbewerbs 2024 in der Gallery@Oxo.

Nikon setzt sich für eine führende Imaging-Kultur ein und ermöglicht es einigen der weltbesten bildenden Künstler:innen, ihr kreatives Potenzial durch visuelles Storytelling auszuschöpfen. Mit den vielfach ausgezeichneten fotografischen Komponenten können Fotograf:innen und Filmschaffende ihre kreative Vision auf höchstem Niveau verwirklichen.

www.comedywildlifephoto.com.