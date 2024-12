Das Rijksmuseum in Amsterdam präsentiert vom 7. Februar bis 9. Juni 2025 mit „American Photography“ die erste große Übersichtsausstellung zur amerikanischen Fotografie in Europa. Über 200 Werke, darunter ikonische Fotografien von Künstler:innen wie Sally Mann, Robert Frank, Diane Arbus und Richard Avedon, beleuchten die vielschichtige Geschichte der US-Fotografie.

Vielfältige Themen und bekannte Künstler

Die Ausstellung zeigt, wie die Fotografie seit ihrer Erfindung im 19. Jahrhundert die Gesellschaft durchdrungen hat – von Alltagsmomenten bis zu wegweisenden historischen Ereignissen. Dabei beleuchtet die Schau Themen wie den „American Dream“, die Bedeutung von Landschaften und die Rolle von Porträts in der amerikanischen Bildkultur. Gezeigt werden ikonische Arbeiten von bedeutenden Fotograf:innen wie Sally Mann, Robert Frank, Lisette Model, Richard Avedon, Nan Goldin und Diane Arbus. Ergänzt wird die Ausstellung durch Werke anonymer und unbekannter Künstler:innen, die eine weitere Dimension der US-amerikanischen Fotografie sichtbar machen.

Historische Highlights und künstlerische Vielfalt

Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählen eine seltene Daguerreotypie aus dem Jahr 1850 und frühe Familienporträts, die die Anfänge der Fotografie als Medium dokumentieren. Neben dokumentarischen Arbeiten umfasst die Schau auch künstlerische Werke, die die Entwicklung der Fotografie zur eigenständigen Kunstform nachzeichnen. Werbung, Ansichtskarten, Schallplattenhüllen und private Fotoalben zeigen, wie die Fotografie allmählich zum festen Bestandteil des Alltags wurde.

Internationale Zusammenarbeit

Die Ausstellung basiert auf der umfangreichen Sammlung amerikanischer Fotografien des Rijksmuseums, die durch Leihgaben aus über 30 niederländischen, europäischen und amerikanischen Sammlungen ergänzt wird. Zu den herausragenden Arbeiten gehören Fotografien von Paul Strand, Charles Sheeler, Sally Mann und Irving Penn sowie beeindruckende Landschaftsaufnahmen und gesellschaftskritische Dokumentationen.

Publikation zur Ausstellung

Begleitend zur Ausstellung erscheint eine reich illustrierte Publikation, die von den Kurator:innen Mattie Boom und Hans Rooseboom verfasst wurde. Diese bietet detaillierte Einblicke in die ausgestellten Werke und die Geschichte der US-amerikanischen Fotografie.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Rijksmuseums: www.rijksmuseum.nl.