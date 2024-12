Neuerscheinung – Der Traum vom Fliegen von Lois Lammerhuber und Thomas Brezina

„Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Erden wandeln, mit deinen Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hinziehen.“ Aus der TV-Dokumentation I, Leonardo da Vinci, 1965

24 Stunden im Leben des Flughafen Wien

Am 1. Jänner 2024 feierte der Flughafen Wien seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass lud der Flughafen acht international renommierte Fotografinnen und Fotografen unter der künstlerischen Leitung des vielfach ausgezeichneten Verlegers und Fotografen Lois Lammerhuber und in Zusammenarbeit mit dem weltweit sehr erfolgreichen Autor Thomas Brezina ein, 24 Stunden lang das Leben dieses ganz besonderen Ortes zu begleiten und zu dokumentieren, um jene zu würdigen, ohne die dieses technische Wunderwerk nicht funktionieren würde. Von 3 Uhr früh bis 3 Uhr früh wurden die Menschen in ihrem geschäftigen Treiben auf dem Flughafen-Vorfeld und den Start- und Landebahnen, bei emotionalen Abschieden und Begrüßungen im Terminal bis zu stillen Augenblicken und alltäglichen Arbeiten mit der Kamera festgehalten: interessante Blicke hinter die Kulissen, wissenswerte Fakten und Emotion pur!

Pionierinnen und Pioniere der Luftfahrt

Das Buch Der Traum vom Fliegen zeigt, zu welchen Leistungen Menschen fähig sind, wenn sie von Tatendrang, Neugier und Pioniergeist getrieben werden. Fehlschläge waren für die Pionierinnen und Pioniere keine Niederlagen, sondern Stufen zum Erreichen ihres Ziels. Durchhaltevermögen war ihre Stärke. Der Traum vom Fliegen ist der Beweis, was der Glaube an das Mögliche vermag. Jeder Start, jeder Flug, jede Landung sind eine Erinnerung daran. In Österreich hat die Luftfahrt Geschichte: Luftschiffe und erste Motorflieger wie die Etrich Taube, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Fischamend – nahe dem heutigen Flughafengelände – gebaut wurden, galten als die besten der Welt. Die „Royal Airforce Base“, die 1954 an Österreich übergeben wurde, war der Anfang des Flughafens Wien. Heute fliegen von hier aus rund 80 Fluggesellschaften mehr als 200 Ziele in 70 Ländern weltweit an.

Thomas Brezina gibt in seinem Text einen historischen Abriss über das Fliegen an sich von Ikarus über die Gebrüder Wright bis zu den österreichischen Pionier:innen des Fliegens und informiert in klugen und humorvollen Bildlegenden, was 24 Stunden lang am Flughafen passiert.

Darüberhinaus dokumentiert eine umfangreiche, informative Chronologie, die dem Buch beiliegt, die 70jährige Geschichte des Flughafen Wien.

Autoren

Lois Lammerhuber * 1952 in Österreich, ist Ausstellungsmacher, Verleger und Fotograf, der über 1000 ­Reportagen erarbeitet hat, davon etwa 250 für die Zeitschrift GEO. Dazu kommen hunderte Magazincover und 72 Bücher. Auszeichnungen (Auswahl): Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, Großes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Nieder­österreich, Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, Graphis Best Reportage of the Year 1994, 1995, 1996, Österreichischer Musiktheaterpreis, Professor.

Thomas Brezina * 1963 in Österreich, ist nicht nur für seine mehr als 600 Kinderbücher bekannt, die in 35 Sprachen übersetzt und mehr als 40 Millionen Mal verkauft wurden, sondern schreibt seit 2017 auch erfolgreich Romane und Ratgeber für Erwachsene, von denen viele auf den Bestsellerlisten gelandet sind. Er wurde unter anderem mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik ­Österreich und dem National Book Award China ausgezeichnet.

Fotografinnen und Fotografen

Ana María Arévalo Gosen * 1988 in Venezuela, hat sich mit ihrem Langzeitprojekt Días Eternos einen Namen im Foto-journalismus gemacht. Veröffentlichungen: New York Times, National Geographic, El País … Auszeichnungen (Auswahl): Leica Oskar Barnack Award, Camille Lepage Prize, POY Latam.

Hans-Jürgen Burkard * 1952 in Deutschland, war ab 1989 für den Stern in Moskau als Fotokorrespondent akkreditiert. Seine Veröffentlichungen gelten als herausragende Beispiele des klassischen Fotojournalismus: GEO, Life, New York Times Magazin, Time, Newsweek, Sunday Times Magazine, Paris Match, Figaro Magazine, El Pais, Vogue … Auszeichnungen (Auswahl): Dr.-Erich-Salomon-Preis, World Press Photo Award, INFINITY-Award, POY, National Press Photographers Association.

Heinz Stephan Tesarek * 1976 in Österreich, berichtet über soziale und politische Themen aus über 50 Ländern. Veröffentlichungen: Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, FAZ, The New York Times, Forbes, Newsweek, The Sunday Times, La Repubblica, NZZ, Le Point … Auszeichnungen (Auswahl): POY, Award of Excellence, New York Photo Awards, Nikolai Safonov Prize, Österreichisches Pressefoto des Jahres 2011 und 2013.

Jérôme Gence * 1984 in La Réunion, interessiert sich für die Auswirkungen des Internets und der neuen Technologien auf das Leben der Menschen. Veröffentlichungen: Le Figaro, Paris Match, Stern, Der Spiegel, Le Monde, Die Zeit, Polka, National Geographic … Auszeichnungen (Auswahl): Pierre & Alexandra Boulat Award, Preis der französischen Nationalbibliothek.

Martina Draper * 1974 in Österreich, steht für Corporate Porträt- und Reportagefotografie. Kunden: Generali Versicherung, Wiener Symphoniker, Johann Strauss, BDO Österreich, Acredia Versicherung, Freshfield|Bruckhaus|Deringer, Boston Consulting Group, SHE Altenburg, OE1 …

Nadia Ferroukhi * 1970 in Algerien, berichtet seit 2005 über matrilineare Gesellschaften mit besonderem Augenmerk auf den Status der Frauen. Gründerin der NGOs Douniatou Association und Anno‘s Arts. Veröffentlichungen: GEO, Le Courrier de l‘UNESCO, Le Figaro, Le Monde, La Vie, Jeune Afrique, Libération, Marie-Claire, Christian Science Monitor … Auszeichnungen (Auswahl): Booksellers‘ Prize 2021, Prix Albert Kahn.

Ulla Lohmann * 1977 in Deutschland, ist Fotojournalistin und Dokumentarfilmerin und war als erste Frau 600 Meter tief in einem aktiven Vulkan. Sie hat 50 Filme produziert und an zahlreichen Expeditionen teilgenommen. Veröffentlichungen: GEO, National Geographic, Stern, View, ARD, ZDF, BBC … Kunden: BMW, Telekom, Porsche, Red Bull Media House … Auszeichnungen (Auswahl): ITB Internationale Tourismus Börse, Unternehmerin der Zukunft, Ludwig Preis, Best of Show IPA.

Der Traum vom Fliegen

Herausgegeben vom Flughafen Wien

Thomas Brezina

Lois Lammerhuber

27 × 27 cm, 192 Seiten, 171 Fotos, deutsche und englische Ausgabe, Hardcover, Leinen gebunden, „French Fold“-Schutzumschlag, beiliegend: Chronologie des Flughafen Wien, ISBN 978-3-903462-13-7, Dezember 2024, EUR 39

Mehr über das Buch edition.lammerhuber.at/ buecher/der-traum-vom-fliegen