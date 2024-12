Neue Think Tank-Rucksäcke & Trolleys für reisende Fotografen!

Transcontinenta, der Distributor von Think Tank in Deutschland und Österreich, freut sich, die Einführung von drei innovativen Produkten für Fotografen und Videofilmer bekannt zu geben: der Think Tank DarkLight Rucksackserie, dem Airport Roller Derby V2.0 und dem Airport Navigator V2.0. Mit einzigartigen Funktionen und außergewöhnlicher Verarbeitungsqualität erfüllen diese Produkte die vielfältigen Anforderungen kreativer Profis.

Think Tank DarkLight-Rucksackserie

Die Think Tank DarkLight Rucksackserie definiert Vielseitigkeit und Praktikabilität für Fotografen, die städtische und Outdoor-Abenteuer miteinander verbinden, neu. Dieser Premium-Rucksack kombiniert taktische Präzision mit benutzerfreundlichen Merkmalen und ist damit ein unverzichtbarer Begleiter für Enthusiasten und fortgeschrittene Amateure. Entwickelt für Flexibilität und Organisation, sorgt der DarkLight dafür, dass Ihre Ausrüstung sicher und zugänglich ist, egal wohin Ihre Reisen Sie führen.

Ein zentrales Merkmal ist das lasergeschnittene MOLLE-Panel und die taktischen Gurtbänder, die es Fotografen ermöglichen, ihre Tragkapazität durch das Anbringen von Think Tank-Modultaschen oder anderem Zubehör zu erweitern. Inspiriert von militärischen Designs, bietet dieses System Anpassungsfähigkeit für jede fotografische Mission. Der rückseitige Zugang stellt sicher, dass Ihre Ausrüstung sicher und dennoch leicht zugänglich ist, selbst in überfüllten Orten oder unter schwierigen Bedingungen.

Bequem und flexibel

Der Tragekomfort steht im Vordergrund: Das weiche Air-Mesh-Tragesystem und die Lendenwirbelstütze sorgen für eine ergonomische Passform bei längerem Gebrauch. Verstellbare Inneneinteiler bieten Platz für alles, von Teleobjektiven bis hin zu kleineren persönlichen Gegenständen, während externe Kompressionsriemen Stative oder Wasserflaschen sicher halten. Eine integrierte Regenhülle schützt vor den Elementen, und umweltbewusste Fotografen werden das PFC-freie DWR-Finish schätzen, das Wasserbeständigkeit mit minimalen Umweltauswirkungen bietet.

Die Think Tank DarkLight-Rucksackserie ist in zwei Größen erhältlich: Das 14L-Modell bietet Platz für einen Kamerabody mit angesetztem Objektiv und 1–3 zusätzliche Objektive, während das 20L-Modell zwei Kamerabodys mit Objektiven und zusätzliche Ausrüstung, einschließlich Laptops bis zu 16″, fasst. Beide Versionen sind in Montane Green und Schwarz erhältlich, mit abnehmbaren Hüftgurten und entsprechen den internationalen Handgepäckstandards.

Think Tank Airport Navigator V2.0 & Airport Roller Derby V2.0

Think Tank setzt seine Tradition innovativer Rollkoffer mit dem neuen Airport Navigator V2.0 und dem Airport Roller Derby V2.0 fort, die für Fotografen entwickelt wurden, die Haltbarkeit, Effizienz und Sicherheit verlangen. Diese aktualisierten Modelle bieten die ultimative Lösung für Profis, die zuverlässigen Transport und schnellen Zugriff auf ihre Ausrüstung beim Fotografieren oder Reisen benötigen.

Airport Navigator V2.0

Kompakt und dennoch geräumig, ist der Airport Navigator V2.0 für Event- und Hochzeitsfotografen konzipiert, die schnellen und effizienten Zugriff auf ihre Ausrüstung benötigen. Duale Zugänge von oben und vorne ermöglichen nahtlosen Zugriff auf zwei Kamerabodys mit Objektiven, einschließlich eines angesetzten 70–200 mm f/2.8. Elastische Riemen halten die Ausrüstung während des Transports sicher, und eine Regenhülle bietet Schutz bei widrigen Wetterbedingungen.

Neue Funktionen in der V2.0-Ausgabe umfassen ein 8-Rad-System für überlegene 360°-Manövrierfähigkeit, verbesserte Sicherheit mit abschließbaren Reißverschlüssen und eine Travel Sentry ID-Platte zur Unterstützung bei der Wiederauffindung verlorener Taschen. Es gibt auch eine horizontale Stativhalterung am Deckel, gepolsterte Laptop- und Tablet-Fächer für Geräte bis zu 16″ und einen Teleskopgriff mit Schultergurt für vielseitige Transportoptionen.

Airport Roller Derby V2.0

Für Profis, die schwerere Lasten tragen, bietet der Airport Roller Derby V2.0 außergewöhnliche Balance und Mobilität. Sein geräumiges Inneres bietet Platz für zwei Kamerabodys mit Objektiven bis zu 400 mm f/2.8 (nicht angesetzt), 6–7 Objektive und weiteres essenzielles Zubehör.

Verbesserungen bei diesem neuen Roller umfassen einen verstärkten Griffausschnitt für zusätzliche Haltbarkeit, eine leichte Neigung für bessere Balance und abschließbare Reißverschlüsse für das Laptop-Fach. Die 8-Rad-Konfiguration des Rollers sorgt für mühelose Bewegung in jede Richtung, während große Hinterräder Stabilität auf unebenen Flächen bieten. Funktionen wie austauschbare Räder, innere Netzfächer, erweiterbare Seitenfächer und ein TSA-zugelassenes Schloss machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den reisenden Fotografen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Think Tank DarkLight-Rucksackserie in Montane Green und Schwarz, der Airport Navigator V2.0 und der Airport Roller Derby V2.0 werden ab Ende Januar 2025 bei Think Tank-Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich sein. Der Think Tank DarkLight-Rucksack 14L wird für 199,99 € erhältlich sein, während der größere DarkLight-Rucksack 20L für 249,99 € angeboten wird. Der Airport Navigator V2.0 wird für 369,99 € und der Airport Roller Derby V2.0 für 459,00 € erhältlich sein.