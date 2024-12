Neues Jahr, noch mehr Glanz: Neue Fotoprodukte und Features von CEWE

Wenn das Jahr zu Ende geht, schauen wir zurück auf viele einzigartige Momente – und eine Menge schöner Fotos. Gleichzeitig richten wir den Blick voller Vorfreude auf das kommende Jahr. Mit den neuen Produkten von CEWE werden die Lieblingsfotos garantiert stilvoll in Szene gesetzt! Wer mag, reicht seine besten Fotos beim laufenden CEWE Photo Award ein!

Wandkalender Fineline: Minimalistisches Design für maximale Fotofreude

Ob als einzigartiges Statement im eigenen Zuhause oder als stilvolles Geschenk für Freunde und Familie: Mit dem exklusiven Wandkalender Fineline setzt CEWE neue Maßstäbe in puncto Design und Nachhaltigkeit – und hebt den Fotokalender auf ein einzigartiges Level.

Der Wandkalender Fineline besticht durch seine filigrane und stabile Wandhalterung aus hochwertigem, schwarz lackiertem Metall. Das innovative Design ermöglicht eine einfache, magnetische Öffnung, so können die Kalenderblätter mühelos entnommen und ausgetauscht werden. Dies macht die Kalenderleiste zu einem nachhaltigen Designobjekt, das immer wieder aufs Neue mit kostbaren Erinnerungen bestückt werden kann – Monat für Monat, Jahr für Jahr.

Mit seinem großzügigen DIN A3-Format (ca. 30 x 42 cm) setzt der Wandkalender Fineline die schönsten Aufnahmen eindrucksvoll in Szene, eine Vielzahl moderner Designvorlagen und Layoutvarianten rundet das CEWE-Erlebnis in gewohnter Form ab. Dabei ist der Startmonat ganz nach individuellen Wünschen wählbar. So wird der Wandkalender Fineline zu einem echten Unikat.

UVP Wandkalender Fineline: ab 49,99 Euro,

UVP Nachbestellung Kalenderblätter im Folgejahr: ab 24,99 Euro

https://www.cewe.de/fotokalender/wandkalender-fineline.html

Das CEWE FOTOBUCH jetzt auch mit Erinnerungstasche und Panoramaseite

Am Jahresende wird es Zeit, die Fotospeicher aufzuräumen und Platz für neue Erinnerungen zu schaffen. In einem selbst gestalteten CEWE FOTOBUCH sind die Lieblingsfotos des Jahres perfekt aufgehoben. Wer mag, kann persönliche Texte und Anekdoten ergänzen.

Große Bühne für Lieblingsmotive: Wer auf Reisen war, bringt oft Fotos von atemberaubenden Landschaften oder beeindruckenden Skylines mit, die besonders viel Platz und Aufmerksamkeit verdienen. Mit der neuen Panoramaseite – verfügbar für das CEWE FOTOBUCH XL im Digitaldruck Matt – lässt sich ein Highlight setzen, das sogar über eine klassische Doppelseite hinausgeht. Sie besteht aus vier zusammenhängenden Seiten, die einzeln gestaltet oder als eine gesamte Fläche für einen großen Moment genutzt werden können. Die einklappbare Panoramaseite ist beidseitig bedruckbar, lässt sich an beliebiger Stelle platzieren und schafft mit einer Länge von über einem Meter extra viel Platz für unvergessliche Erinnerungen. Übrigens: Auch Fotos von großen Gruppen lassen sich auf einer Panoramaseite vollständig darstellen.

Erinnerungen zum Anschauen und Anfassen: Die CEWE FOTOBUCH Erinnerungstasche dient als Schatzkiste für die wichtigsten Erinnerungsstücke und eignet sich besonders für Jahrbücher ganz hervorragend. Ob Konzertkarte, Flugticket oder kleine Souvenirs – in der fest integrierten Tasche sind all diese Lieblingsgegenstände sicher im Einband aufbewahrt und können gemeinsam mit den liebsten Fotos und zugehörigen Geschichten hervorgezaubert werden. Die Erinnerungstasche steht für alle CEWE FOTOBUCH Formate mit Hardcover und Digitaldruck zur Verfügung.

UVP CEWE FOTOBUCH: ab 9,95 Euro

https://www.cewe.de/cewe-fotobuch.html

UVP CEWE FOTOBUCH Erinnerungstasche: ab 2,99 Euro zzgl. CEWE FOTOBUCH

UVP CEWE FOTOBUCH Panoramaseite: 4,99 Euro zzgl. CEWE FOTOBUCH XL

Himmelszauber für daheim: Persönliche Sternzeichen Poster

Zum Jahresbeginn sind wir gespannt, was die Sterne uns für die kommenden Monate deuten. Jedem Sternzeichen werden von jeher ganz besondere Eigenschaften zugeschrieben – ebenso einzigartig sind die Sternzeichen Poster von CEWE. Individuell mit Namen, Geburtstag und auf Wunsch auch dem eigenen Foto versehen, lassen sie sich online bei CEWE individuell gestalten und sind eine wunderbare Deko für zuhause und ein zauberhaftes Geschenk für kleine und große Sternengucker und Himmelsstürmer.

UPV Sternzeichen Poster: ab 9,98 Euro

https://www.cewe.de/fotogeschenke/sternzeichen-poster.html?_oss=1

CEWE Photo Award 2025: Mitmachen und Gutes tun

Bereits zum sechsten Mal läuft der CEWE Photo Award unter dem Motto „Our world is beautiful“ – mehr als 252.104 Einsendungen sind bereits eingegangen. Noch bis Mai 2025 lädt CEWE, Europas führendes Fotounternehmen, Fotobegeisterte aus aller Welt ein, die Schönheit unseres Planeten in Bildern festzuhalten. Teilnehmende können ihre Werke in zehn inspirierenden Kategorien einreichen: „Menschen“, „Tiere“, „Landschaften“, „Architektur“, „Sport & Action“, „Reise & Kultur“ sowie „Kochen & Essen“. Erstmals sind mit „Nature & Wildlife“, „Street Fotografie“ und „Close-Up & Makrofotografie“ drei neue Kategorien Teil des weltweiten Wettbewerbs. Gleichzeitig tut jedes Foto Gutes: Pro Einreichung spendet CEWE 10 Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit, unterstützt mit der Summe Bildungsprojekte des Kinderhilfswerks und setzt damit sein jahrzehntelanges Engagement für soziale Projekte fort.

Mehr Infos unter: https://contest.cewe.de/cewephotoaward-2025/de_de/