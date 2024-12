EDDYCAM in neuen Händen: Die Erfolgsgeschichte des ergonomischen Kameragurtes wird fortgeschrieben

3. Dez. 2024 – Was 2012 mit der Leidenschaft von Edlef Wienen für die Fotografie begann, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einer Erfolgsgeschichte. Mit viel Know-how und Engagement entstand der erste ergonomische Kameragurt aus Elchleder – der EDDYCAM® (www.eddycam.com). Heute zählt der patentierte EDDYCAM® zu den besten Kameragurten weltweit. Er ist Stilbekenntnis für Hobby- und Profifotografen, die Wert auf Qualität und Tragekomfort legen. Zum 1. November 2024 übergab Edlef Wienen nach zwölf Jahren EDDYCAM e.K. an seine langjährige Mitarbeiterin Sonja Allendorf und Suzana Vollmer, die unter der Firmierung EDDYCAM GmbH weitergeführt wird. Die Firmenphilosophie mit all den Werten, für die EDDYCAM® bisher stand, wird weiterhin grundlegende Leitlinie für die neue Geschäftsführung bei der Weiterentwicklung des hochwertigen Produktportfolios und dem Ausbau der weltweiten Geschäftsbeziehungen sein.

EDDYCAM® – aus einer Idee wurde eine Erfolgsstory

Immer wieder hatte Edlef Wienen in seinem Fotogeschäft von Hobby- und Profifotografen gehört, dass die am Markt verfügbaren Kameragurte kaum Tragekomfort bieten. Als passionierter Fotograf wusste er, wovon seine Kunden sprachen. Nach Geschäftsübergabe an die nächste Generation setzte er sich nicht zur Ruhe, sondern wurde nochmal „Jungunternehmer“. Er eignete sich viel Fachwissen über Knochen, Muskeln und Ergonomie an. Darüber hinaus setzte er sich mit dem Musiker Norbert Kölbl von Kölbl Musik Accessoires GmbH in Verbindung, der weltweit für komfortable Tragesysteme für hochwertige Musikinstrumente bekannt ist. Aus einer fixen Idee wurde der EDDYCAM® – ein zeitlos moderner Kameragurt mit ergonomischer Passform und hochwertig verarbeitetem Elchleder. Ein anderes Leder kam nicht in Frage, da Elchleder zu den strapazierfähigsten Ledersorten der Welt gehört und in puncto Weichheit, Elastizität und Reißfestigkeit kaum zu überbieten ist. Heute umfasst das Produktportfolio über 100 verschiedene Kameragurte und Handschlaufen in verschiedenen Farbkombinationen und Breiten.

EDDYCAM® – Firmenübergabe langfristig geplant

Wer Edlef Wienen kennt, weiß, dass er vorausschauend und mit Bedacht agiert. Seit geraumer Zeit plante er, die EDDYCAM e.K. in vertraute Hände zu übergeben. Zum 1. November 2024 übernahm seine langjährige Mitarbeiterin Sonja Allendorf zusammen mit ihrer Freundin Suzana Vollmer die Firma, die unter der Firmierung EDDYCAM GmbH weitergeführt wird. Sonja Allendorf lernte Fotoeinzelhandelskauffrau im Fotofachgeschäft von Edlef Wienen und rundete ihre Ausbildung mit der Weiterbildung zur Fotofachkauffrau am PHOTO+MEDIENFORUM KIEL ab. Sie war Jahrzehnte im Fotofachgeschäft von Edlef Wienen tätig. Seit gut fünf Jahren kümmerte sie sich neben administrativen Aufgaben um die Auftragsabwicklung bei EDDYCAM®. Suzana Vollmer ist Vertriebsprofi durch und durch. Beide Damen sind leidenschaftliche Hobbyfotografinnen und haben stets das Ohr am Markt.

„Wir blicken mit großer Freude und Achtung auf die Chance, EDDYCAM® von Edlef Wienen weiterführen zu dürfen“, betont Sonja Allendorf, Geschäftsführerin der EDDYCAM GmbH. „Die Firmenphilosophie mit all den Werten, wird auch zukünftig Leitlinie unseres Handelns bei der Weiterentwicklung des Produktportfolios und dem Ausbau unserer weltweiten Geschäftsbeziehungen sein. Ressourcenschonender Umgang mit dem Rohstoff Elchleder, hochwertige Verarbeitung am Standort Deutschland und nachhaltiges Handeln in Bezug auf Verpackung und Logistik wird bei uns weiterhin großgeschrieben. Unser Ziel ist es, diejenigen zu erreichen, die sich bewusst für Qualität, Werte und Nachhaltigkeit in ihrem Konsumverhalten entscheiden.“

