Canon und Amazon gewinnen Versäumnisurteil in den USA gegen Fälscher von Kamerazubehör

Tokio, Japan, 22. November 2024 – Canon Inc., Canon U.S.A., Inc. (“Canon”), Amazon.com, Inc. und Amazon.com Services LLC (“Amazon”) haben in einer im Mai 2023 eingereichten Klage gegen Verkäufer, die am illegalen Verkauf von gefälschten Canon-Kameraakkus und -ladegeräten im Amazon Store in den USA beteiligt waren, ein Versäumnisurteil erwirkt.

Die Klage wegen Verletzung des Markenrechts wurde im Mai 2023 beim United States District Court for the Western District of Washington gegen 29 Verkäuferkonten eingereicht, die gefälschte Kameraakkus und Ladegeräte im Amazon Store in den USA verkauft haben. Nach Beginn der Klage bestritt keiner der Beklagten die Ansprüche von Canon vor Gericht, und im November 2024 erließ das Gericht eine Anordnung, die den Beklagten dauerhaft alle Verletzungshandlungen untersagte und Schadenersatz zugunsten von Canon und Amazon zusprach.

Canon verfolgt Fälscher in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt offensiv, um seine Kunden vor gefälschten und potenziell unsicheren Produkten zu schützen, die den Namen Canon unrechtmäßig verwenden, sowie um den Wert, den vertrauenswürdigen Ruf und die Loyalität zu schützen, die sich die Marke Canon über Jahrzehnte bei der Herstellung hochwertiger, sicherer und zuverlässiger Produkte erworben hat.

Der Verkauf von gefälschten Waren auf E-Commerce-Websites nimmt aufgrund des dramatischen Wachstums des E-Commerce-Marktes zu, und Canon und Amazon arbeiten im Kampf gegen Fälscher zusammen, um unsere Kunden zu schützen. Diese gemeinsame Klage wurde im Rahmen unserer laufenden Zusammenarbeit eingereicht. Canon wird auch weiterhin strenge Maßnahmen ergreifen, um Fälschungen zu beseitigen.

Mehr Informationen

Weitere Informationen zu den Maßnahmen von Canon zur Bekämpfung von Fälschungen finden Sie auf der folgenden Website: https://global.canon/en/intellectual-property/sword-shield/index.html

Weitere Informationen über die Bemühungen von Amazon, Marken und Kunden zu schützen, finden Sie auf der folgenden Website: https://www.aboutamazon.com/news/policy-news-views/amazon-brand-protection-report-2023-counterfeit-products