Egal ob Produktfotografie oder Schminktutorial: Mit der Hama LED-RGB-Ringleuchte „SpotLight FoldUp RGB 102“ erstrahlt alles im richtigen Licht. Die Lampe punktet mit 29 verschiedenen RGB-Modi für einzigartige Lichtstimmungen. Die Farbtemperatur an sich ist für eine optimale Ausleuchtung von Videos und Porträts über die Kabelfernbedienung von Warmweiß bis Tageslichthell in drei Schritten einstellbar, die Lichtintensität hingegen sogar neun- (beziehungsweise achtstufig im RGB-Modus) von strahlend hell bis angenehm gedimmt. Für das Funkeln in den Augen sorgt der integrierte Charming-Eye-Effekt.

Idealer Reisebegleiter

Dank ihrer Variabilität macht die Ringleuchte überall eine gute Figur. Ob im Koffer klein zusammengeklappt, beim Dreh auf ihre vollen

138 Zentimeter ausgezogen oder als 52 Zentimeter großes Tischstativ fürs Make-Up-Tutorial: mehr Flexibilität geht kaum.

Außerdem kann sie mittels Powerpack oder USB-Netzeil betrieben werden und ist damit noch ortsunabhängiger.

Mit dem Kugelkopf und dem flexiblem Schwanenhals lässt sich das Smartphone beliebig ausrichten – ganz egal ob im Hoch- oder Querformat. Jede Menge Anschlüsse mit ¼-Zoll beziehungsweise Cold-Shoe runden die Ausstattungsmerkmale der Hama LED-RGB-Ringleuchte „SpotLight FoldUp RGB 102″ ab.

Preis und Verfügbarkeit