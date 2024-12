Verliebe Dich in die Neue Lomourette Half-frame

Fange 72 unwiderstehliche Halbbilder mit einer Rolle 35 mm Film ein – jederzeit und überall!

Lust auf Lomourette

Diese charmante Begleiterin wurde entwickelt, um ein kreatives Feuer im Halbformat zu entfachen. Mit jedem Klick auf den Auslöser verwöhnt sie unsere Sinne – und das bis zu 72 Mal pro Rolle Kleinbildfilm! Sie ist weit mehr als nur ein Werkzeug, sondern eine leidenschaftliche Vertraute, die uns mit einer Mischung aus kräftiger Sättigung und reizenden Vignetten immer wieder in die verträumte Welt der analogen Fotografie lockt. Halte mit ihr die Momente fest, die das Leben so lebenswert machen: die sanfte Brise an einem warmen Sommertag, das tanzenden Licht auf der Wasseroberfläche oder das zauberhafte Lächeln eines geliebten Menschen. Dank des kraftvollen Blitzes samt Farbfiltern kommen die Experimente mit der Lomourette Kamera nie zu kurz und du wirst dich immer wieder aufs Neue in die flüchtigen Augenblicke des Lebens verlieben.

Eine Geschichte in zwei Bildern

Es waren die besten, es waren die schlechtesten Zeiten…Mit der Lomourette wird jedes Halbbild zum Fragment der Wirklichkeit. Neulinge wie fortgeschrittene Fotograf:innen bekommen mit dieser Kamera die Möglichkeit, ihre Geschichten in kraftvollen Diptychen zu erzählen. Sie steht für die Dualität des Lebens und lässt hungrige Geister die pure Schönheit von Widersprüchen und Unterschieden durch spielerische Kompositionen erforschen – ganz ohne Einschränkungen. Dank Halbformat hält eine Rolle Film gefühlt ewig und bietet genug Platz für waghalsige Experimente, kleinere Missgeschicke oder aufregende Mehrfach- und Langzeitbelichtungen. Die Lomourette Liebe kennt keine Grenzen!

Technische Details

Filmformat: 35 mm

Brennweite: 24mm

Belichtungszeiten: Bulb (B), 1/60 (N)

Fixe Blende: f/8

Zonenfokus

Mehrfachbelichtungen: Ja

Stativanschluss: nein

Kabelauslöser: nein

Blitz: Diana F+ Blitz

Batterie: 1 × AA

