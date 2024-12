Sportfotografie ganz anders

www.nikon.de

Nikon hat eine neue Bildserie veröffentlicht, in der vier visionäre Fotografen:innen die Sportfotografie neu denken.

Sportmotive sind oft einprägsam, aber ihre Kulissen sind meist gewöhnlich. Um das Leistungsvermögen der hochmodernen, für Top-Leistung sowohl in der Natur- als auch in der Sportfotografie entwickelte Z6III zu zeigen, haben wir vier Fotograf:innen aufgefordert, die Routine in der Arena gegen das Unberechenbare in der Natur einzutauschen.

Ob Tennis in einer kargen, atemberaubenden Salzwüste, Boxen in einer Höhle oder Skifahren in den Sanddünen der Dune du Pilat: Die Serie eröffnet einen neuen Blick auf die Sportfotografie und bietet eine erfrischende Alternative zu den herkömmlichen Bildern der diesjährigen globalen Sportereignisse.

Sportfotografin Dani KM fotografierte Tennisspieler:innen in den weiten Salzebenen von Utah und stellte dabei die Präzision der Sportart einer kahlen, hellen Landschaft gegenüber. Mit ihrer Nikon Z6III hat Dani jede kraftvolle Bewegung mit atemberaubender Klarheit eingefangen und die Beweglichkeit und Form der Athleten vor der minimalistischen Wüstenkulisse hervorgehoben. Dani kommentiert: „Mit der Nikon Z6III kann ich jedes Detail in der Bewegung einfangen. Jeder Schwung wird zu einem Meisterwerk vor der Weite der Salzwüste“. Die außergewöhnliche Detailtreue und der Dynamikumfang der Kamera halfen ihr, diesen ungewöhnlichen Ort in ein visuelles Spektakel zu verwandeln, das mit jeder Aufnahme einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Abenteurerin Anouk Flesch wagte sich in die hoch aufragenden Sanddünen der Dune du Pilat und fotografierte den ungewöhnlichen, surrealen Nervenkitzel beim Skifahren in der Wüste. Mit der hohen Auflösung der Z6III und dem unglaublich schnellen Autofokus konnte Anouk die Dynamik eines Skifahrers vor dem glühenden Sand einfrieren und eine neue Perspektive auf Sport an unerwarteten Orten schaffen. Der leistungsstarke Zoom und die Funktionalität bei wenig Licht brachten die feinen Strukturen des Sandes und die scharfen Bewegungen der Skifahrenden zur Geltung. In der Kombination aus Präzision und Kreativität zeigt sie die pure Energie des Erlebnisses in einem ganz neuen Licht. Anouk sagt: „Die Nikon Z6III fängt jedes Sandkorn in der Bewegung ein und hält den Nervenkitzel des Wüstenskifahrens in perfekter Klarheit fest. Es war so aufregend zu fotografieren!“

Auf ähnlich eindrucksvolle Weise befasste sich der urbane Fotograf Little Shao mit der Synergie zwischen Breakdance und der Natur in einem traumartigen Wald in Frankreich. Dank der überragenden Fähigkeiten der Z6III bei wenig Licht konnte Little Shao die Dynamik der Tanzenden im sanften Licht des Waldes in Szene setzen, den atemberaubenden Kontrast zwischen Bewegung und Stillstand einfangen und neue Dimensionen von Form, Gestalt und Textur erforschen, die Betrachtende bei jedem Blick in Staunen versetzen. „Mit der Nikon Z6III konnte ich die Breakdance-Energie im ruhigen Licht des Waldes einfangen. Jede Bewegung, jedes Detail scharf“, kommentiert Shao, „es war beeindruckend, sie in einer so ungewöhnlichen Umgebung zu testen.“

In einer dunkleren, intensiveren Umgebung stellte sich der Fotograf Ray Demski der Herausforderung, den Boxsport mit der eindringlichen Schönheit einer Berghöhle in Deutschland zu verbinden. Mit der Z6III konnte Ray die rohe Kraft und Energie jedes Schlags in die Schatten übertragen und die Leidenschaft der Boxenden inmitten der unheimlichen Anziehungskraft der Höhle darstellen – und eine größere, aufregende Geschichte erschaffen. „Die Nikon Z6III fängt jeden Schlag und jeden Schatten ein und verwandelt die Intensität des Boxens in den gespenstischen Tiefen der Höhle in Kunst.“ Ray verwendete geschickt Licht und ungewöhnliche Blickwinkel, um atemberaubende Bilder des Sports auf eine völlig neue Weise einzufangen.

Die Nikon Z6III bietet detailreiche Fotos, einen blitzschnellen Autofokus und einen überragendem Dynamikumfang. Sie wurde entwickelt, um die Vision aller Fotograf:innen zu beflügeln. Diese schnelle, leistungsstarke und vielseitige Kamera unterstützte alle vier Künstler:innen dabei, die pure Energie des Sports in der Schönheit der Natur darzustellen – das Ergebnis sind diese beeindruckenden Bilder.

Weitere Informationen zur Nikon Z6III finden sich hier.

Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden sich unter www.nikon.de.